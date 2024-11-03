النائب العام الايراني : يجب ادراج الملاحقة القانونية للكيان الصهيوني على جدول الاعمال

وافادت ارنا، ان حجة الاسلام موحدي تراس اليوم الاحد اجتماعا في مبنى النيابة العامة بطهران، لمناقشة الاجراءات والتدابير الضرورية وتوظيف الطاقات المحلية والاجنبية والدولية المتاحة، بهدف تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني والملاحقة القانونية لعناصره الجناة.

واضاف رئيس النيابة العامة : ان المجازر الوحشية التي يتعرض اليها الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة ولبنان، تدلّ على افلاس الكيان الصهيوني.

ومضى الى القول : هناك من يعتقد بأن التخطيط لهذا العدوان الواسع والمتواصل، تم بفعل الشيطان الاكبر امريكا والدعم الغربي بالسلاح والقنابل الذي يتلقّاه الكيان الصهيوني، ليتحول الى منفذ اجندات الاستكبار في المنطقة.

انتهى ** ح ع