٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85648633
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النائب العام الايراني : يجب ادراج الملاحقة القانونية للكيان الصهيوني على جدول الاعمال

٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٣٠ م
رمز الخبر: 85648633
النائب العام الايراني : يجب ادراج الملاحقة القانونية للكيان الصهيوني على جدول الاعمال

طهران / 3 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا - قال رئيس النيابة العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية "حجة الاسلام محمد موحدي" : ان التدابير اللازمة والمتابعات القانونية الخاصة بتقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني والملاحقة القانونية لعناصره المجرمين، يجب ان توضع على جدول الاعمال.

وافادت ارنا، ان حجة الاسلام موحدي تراس اليوم الاحد اجتماعا في مبنى النيابة العامة بطهران، لمناقشة الاجراءات والتدابير الضرورية وتوظيف الطاقات المحلية والاجنبية والدولية المتاحة، بهدف تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني والملاحقة القانونية لعناصره الجناة.

واضاف رئيس النيابة العامة : ان المجازر الوحشية التي يتعرض اليها الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة ولبنان، تدلّ على افلاس الكيان الصهيوني.

ومضى الى القول : هناك من يعتقد بأن التخطيط لهذا العدوان الواسع والمتواصل، تم بفعل الشيطان الاكبر امريكا والدعم الغربي بالسلاح والقنابل الذي يتلقّاه الكيان الصهيوني، ليتحول الى منفذ اجندات الاستكبار في المنطقة.

انتهى ** ح ع

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