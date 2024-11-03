بزشكيان يؤكد على انجاز المشاريع غير المكتملة للاستثمارات الأجنبية المشتركة

وخلال اجتماع عقد الاحد لـ"استعراض آخر أوضاع المشاريع الاستثمارية المشتركة مع الدول الأجنبية" وبعد الاستماع إلى تقارير وزيري النفط والطاقة ورئيس منظمة التخطيط والميزانية والنائب السياسي لمدير مكتب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، اكد بزشكيان على أهمية استكمال المشاريع غير المكتملة المتبقية من الماضي وقال: اليوم، يجب أن تكون كل جهودنا موجهة نحو استكمال المشاريع نصف المكتملة التي تم الاتفاق عليها مع الاطراف الأجنبية في الماضي، وعلينا أن نستخدم كل إمكانياتنا للانتهاء منها.

وبالإشارة إلى تصريح وزير النفط بشأن التعاون المشترك مع روسيا وتركمانستان، قال رئيس الجمهورية: يجب علينا في المفاوضات مع الدول الأجنبية أن نستخدم كافة الخيارات المتاحة كأداة لإيجاد حل مشترك لصالح الشعبين والبلدين.

وفي هذا الاجتماع تحدث وزير النفط محسن باك نجاد ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي ووزير الطاقة عباس علي آبادي عن آخر تطورات المحادثات بين هاتين الوزارتين وروسيا وتركمانستان في مجالات النفط والغاز ومحطات الطاقة، وقدموا تقارير عن آخر تطورات التعاون مع هذه الدول، وقدموا البرامج المقترحة للمحادثات المستقبلية.

انتهى ** 2342