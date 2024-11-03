٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85648760
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قائد الثورة يزور معرض أعمال الطلبة الفنانين الناشئة

٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٢٢ ص
رمز الخبر: 85648760
قائد الثورة يزور معرض أعمال الطلبة الفنانين الناشئة

طهران / 4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قام قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي يوم السبت بزيارة معرض أعمال الطلبة الفنانين الناشئة.

وجاءت زيارة قائد الثورة لمعرض اعمال الفنانين الناشئة ، على هامش استقبال سماحته يوم السبت الالاف من التلامذة والطلبة الجامعيين على اعتاب 3 تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي وذكرى سيطرة الطلبة الجامعيين السائرين على نهج الامام (رض) على وكر التجسس، السفارة الاميركية السابقة في طهران عام 1979.

وخلال الزيارة تعرف قائد الثورة على الأعمال الفنية للطلبة المشاركين في حملة "على اعتاب النهاية" وتحدث مع عدد من هؤلاء الفنانين الناشئة.

وجاءت حملة "على اعتاب النهاية" (نهاية الكيان الصهيوني) بمثابة استجابة وإحساس بالمسؤولية لدى الطلاب الفنانين تجاه الفظائع وجرائم الابادة التي تشهدها غزة على يد جيش الاحتلال الصهيوني. وقد شارك في هذا المشروع أكثر من ألفي طالب فنان ناشئ في مختلف المجالات الفنية.

انتهى ** 2342

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