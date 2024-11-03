٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85648766
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ملاكم ايراني يحرز ميدالية فضية تاريخية في بطولة العالم للشباب

٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٢١ ص
رمز الخبر: 85648766
ملاكم ايراني يحرز ميدالية فضية تاريخية في بطولة العالم للشباب

طهران / 4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- احرز الملاكم الايراني امير رضا ملك خطابي الميدالية الفضية بوزن 92 كغم في بطولة العالم للشباب، وهي اول ميدالية فضية لايران في تاريخ البطولة.

وكان ملك خطابي هو الافضل والاكثر استحقاقا بالفوز في النزال النهائي الذي جرى مساء الاحد امام الاوزبكي ماماسوليف الا ان سوء التحكيم حرمه من الميدالية الذهبية ليخسر في النهاية بنتيجة 2-3 .

وكان ملك خطابي قد فاز، قبل النزال النهائي، على منافسيه من تركيا وروسيا وقرغيزستان.

وكانت ايران قد احرزت يوم الخميس ميداليتين برونزيتين بواسطة مهدي كاظمي في وزن 51 كغم وامير اسماعيلي في وزن فوق 92 كغم.

وشاركت ايران باربعة ملاكمين في بطولة العالم بالملاكمة للشباب التي جرت في مونتينيغرو بمشاركة 660 ملاكما من 77 دولة واختتمت منافساتها مساء الاحد.   

وهذه الميداليات الثلاثة التي احرزتها ايران هي الاولى في تاريخ بطولة العالم بالملاكمة للشباب، كما اصبح ملك خطابي أول ملاكم إيراني يخوض النهائي في تاريخ البطولة.

انتهى ** 2342

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