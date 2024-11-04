المقاومة تستهدف الاحتلال في محور "نتساريم" بمسيّرة "زواري" وصواريخ وتدك آلياته في النصيرات

وفي عملية مشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، قصف الكتائب محور "نتساريم"، بصاروخين من نوع 107.

وعرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من دكَّ آليات "جيش" الاحتلال المتوغلة شمال مخيم النصيرات، بقذائف "الهاون" وصواريخ قصيرة المدى.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت كتائب شهداء الأقصى إسقاطها طائرة إسرائيلية من نوع "درون" خلال تنفيذها مهام إستخبارية في أجواء قاطع شرق غزة.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قد نشرت مشاهد توثق سيطرة مقاتليها على طائرات من دون طيار يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مهمات استخبارية في سماء مدينة غزة.

وأفاد مراسل الميادين في غزة بأنّ "المقاومة تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في المناطق الغربية من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة".

ويوم الاحد، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل جندي "من جراء انفجار قنبلة يدوية شمالي قطاع غزة"، اول أمس السبت، وكذلك، أقرّ بإصابة ضابط هندسة قتالية في "الكتيبة 601 - اللواء 401" بجراح خطيرة، الاحد، خلال معركة دارت شمالي قطاع غزة.

انتهى ** 2342