٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85648774
T T
٠ Persons

سمات

برلماني: الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا بشأن الجزر الإيرانية بدلا عن ادانة جرائم الكيان الصهيوني

٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٢٢ ص
رمز الخبر: 85648774
برلماني: الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا بشأن الجزر الإيرانية بدلا عن ادانة جرائم الكيان الصهيوني

جيرفت / 4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- انتقد أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، الاتحاد الأوروبي وقال: "بدلا من إدانة جرائم إسرائيل، يصدر هذا الاتحاد بيانا حول الجزر الثلاث التابعة لجمهورية إيران الإسلامية".

وقال بهنام سعيدي، مساء الأحد، في ملتقى اقيم لاحياء ذكرى شهداء منطقة جبال بارز في مدينة جيرفت بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران: نقول وبكل ثقة إن إيران سترد على إسرائيل، وكما قال امام المسلمين سيكون هذا الرد في وقت ومكان محددين، وحسب التطورات في المنطقة.

وأكد: "إن شدة هذا الرد، بالنظر إلى التطورات، ستكون بالطبع كبيرة بحيث لا تتوقع حتى إسرائيل نفسها أن ترى مثل هذا الرد".

وأشار أمين لجنة الأمن القومي البرلمانية إلى أن المعدات الأكثر تجهيزا موجودة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: أكثر من 90% من صواريخ إيران سقطت في قلب إسرائيل وتجاوزنا قبتها الحديدية ودفاعاتها الجوية.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .