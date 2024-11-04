برلماني: الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا بشأن الجزر الإيرانية بدلا عن ادانة جرائم الكيان الصهيوني

وقال بهنام سعيدي، مساء الأحد، في ملتقى اقيم لاحياء ذكرى شهداء منطقة جبال بارز في مدينة جيرفت بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران: نقول وبكل ثقة إن إيران سترد على إسرائيل، وكما قال امام المسلمين سيكون هذا الرد في وقت ومكان محددين، وحسب التطورات في المنطقة.

وأكد: "إن شدة هذا الرد، بالنظر إلى التطورات، ستكون بالطبع كبيرة بحيث لا تتوقع حتى إسرائيل نفسها أن ترى مثل هذا الرد".

وأشار أمين لجنة الأمن القومي البرلمانية إلى أن المعدات الأكثر تجهيزا موجودة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: أكثر من 90% من صواريخ إيران سقطت في قلب إسرائيل وتجاوزنا قبتها الحديدية ودفاعاتها الجوية.

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