العميد سريع: الحصار البحري على العدو الصهيوني مستمر حتى وقف العدوان على غزة ولبنان

واضاف في بيان :”وعـليه.. فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تأخذَ في الاعتبارِ أيَّ تغييرٍ في ملكيةِ أو عَلَم سُفُنِ العدوِّ “الإسرائيلي”ِّ وتحذرُ كافةَ الجهاتِ المعنيةِ من التعاملِ مع هذه الشركاتِ أوِ السُّفُنِ كونَها تخضعُ للعقابِ ومحظورٌ عليها العبورُ من منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ المحددةِ في البياناتِ السابقةِ”.

واكد ان” القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ “الإسرائيلي”ِّ واستهدافِ كافةِ السُّفُنِ التابعةِ له أوِ المرتبطةِ به أوِ المتجهةِ إليهِ وأنَّ هذا الحصارَ مستمرٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان”.

انتهى ** 2342