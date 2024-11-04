حماس: الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة إيجابي

وقال حمدان: إن تصريحات الاحتلال بشأن التجهيز للبقاء في قطاع غزة جزء من الحرب النفسية.

وأضاف: ‏أي مقترح يقدم لنا ويحقق مطالب شعبنا الأربعة وينهي معاناته سنمضي به دون تردد.

وتابع: إن الاحتلال يقدم أفكاراً في الهواء وليس عرضا حقيقيا.

وأوضح: إن الاحتلال يقدم أفكارا تظهر له انتصاراً ولكنه غير جاد في مفاوضاته.

وصرح: أي عرض أو اتفاق يجب أن يوقف العدوان الصهيوني نهائياً وليس مؤقتا، مضيفا: إن الاحتلال يحاول استثمار اغتيال قيادات المقاومة ليظهر أن المقاومة انكسرت والحقيقة تقول أن المقاومة تزيد قوتها.

وأفاد التلفزيون المصري يوم السبت، بأن حركتي فتح وحماس أبدتا نظرة إيجابية بشأن التحركات المصرية الرامية إلى تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي تتولى إدارة قطاع غزة، وذلك خلال لقاء جمع ممثلين عن الحركتين في القاهرة، بهدف تعزيز الوحدة الفلسطينية والتأكيد على عدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم جهود المصالحة، حيث تسعى مصر إلى إيجاد آليات تضمن توحيد الصف الفلسطيني، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي من توفير الخدمات ودعم الاستقرار في غزة ضمن إطار وطني موحد.

وذكر التلفزيون المصري، نقلا عن مصدر مصري مطلع، قوله إن لجنة الإسناد المجتمعي تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، وتتحمل إدارة قطاع غزة، وتتضمن شخصيات مستقلة.

كما ذكرت قناة سكاي نيوز العربية نقلا عن مصدر مصري مطلع: أن القاهرة تواصل جهودها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى هذا الحاجز.

وكان وفد حماس والوسطاء المصريين عقدوا اجتماعا قبل أسبوعين واتفقوا على الاجتماع مرة أخرى بعد مراجعة المقترحات مع قادتهم.

وقبل ساعات قليلة أشار عضو بارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى اقتراح وقف إطلاق النار لعدة أيام، مؤكدا على أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يواصلان ممارسة لعبة تبادل الأدوار في لبنان كما في غزة.

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