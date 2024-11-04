توقيع مذكرة تفاهم في مجال الخدمات البريدية بين إيران وكوبا

وقال هاشمي في هذا اللقاء عن تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي والاتصالات: نحن مستعدون لمشاركة المعرفة والخبرة التي لدينا معكم وبدء تعاون جيد في مختلف المجالات وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وذكر أن الخطة الأولية والمقترحات المحددة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تم تقديمها إلى السلطات الكوبية من قبل الحكومة والقطاع الخاص في إيران وأوضح:بالنظر إلى العلاقات العميقة والمتجذرة بين البلدين، يمكننا تنفيذ برامج مشتركة بهدف نقل التكنولوجيا إلى كوبا.

كما أعلن هاشمي عن اهتمام الرئيس الإيراني بشكل خاص بتطوير العلاقات مع كوبا وقال: بعد عودتي إلى طهران سأبلغه بنتائج وإنجازات الزیارة.

وأوضح في إشارة إلى مواقف كوبا القوية ضد الاستکبار: ان رد إيران الحازم والساحق على جرائم واعتداءات الکیان الصهيوني ليس سوى جزء من القدرة العسكرية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، التي تم تطويرها بشكل كبير بهدف الدفاع المشروع والردع.

کما أشار نائب رئيس الوزراء الكوبي لشؤون العلوم والتكنولوجيا في هذا اللقاء إلى التقدم الكبير الذي حققته إيران في مجالات العلوم والتكنولوجيا ودعا إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات والخدمات البريدية والذكاء الاصطناعي.

واشار "إدوارد مارتينيز" الى مجالات التعاون بين البلدين وأكد: ان زيارة وزير الاتصالات الایراني إلى هافانا ستساعد كثيرًا في مواصلة تطوير العلاقات بين إيران وكوبا.

وأعرب نائب رئيس الوزراء الكوبي عن امتنانه وتضامن كوبا حكومة وشعبا مع إيران ضد الاستکبار والکیان الإسرائيلي، فيما يتعلق بموقف الجمهورية الإسلامية الحاسم والرد على عدوان الکیان الصهيوني.

وسيزور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كوبا، الدورة الـ 40 للمعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هافانا والذي تشارك فيه الشركات الايرانية واكثر من 50 دولة.

وصل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ستار هاشمي" امس الاحد إلی العاصمة الكوبية هافانا وكان في استقباله مسؤولون كوبيون رفيعو المستوى وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا البلد.

یذکر أنه بدأ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوم الجمعة الماضي جولة تشمل فنزويلا وكوبا وذلك بهدف متابعة الدبلوماسي التكنولوجية وتوسيع التعاون الثنائي.

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