بقائي: نستخدم كل الإمكانيات للرد على اعتداءات الکیان الصهيوني

قال إسماعيل بقائي الیوم الاثنین في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بالأمس كان اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، وهو في ذاكرة الإيرانيين رمز للرغبة في الحرية وأثبت الشعب أنه يدافع عن عزة إيران وسيادتنا الوطنیة ضد التهديدات الخارجية.

وقال: "كان الأسبوع الماضي أيضًا اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد الصحفيين، وللأسف، تعرض الصحفيون في العام الماضي لأسوأ جرائم الکیان الصهيوني. ونحن نكرم ذكرى جميع الصحفيين الأحرار في العالم الذين ضحوا بحياتهم لتوعية العالم بالجرائم المرتكبة في غزة ولبنان.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن وزير الخارجية أجرى اتصالات مختلفة مع نظرائه في دول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يزور باكستان ويبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأضاف: "دعم السيادة الوطنية ووحدة الأراضي مبدأ، وقد أثبتنا هذه المسألة علی أرض الواقع، ومن الطبيعي أن نستخدم كافة مرافقنا المادية والروحية".

لا يوجد أي مبرر لتفعيل آلية الزناد

وعن إمكانية تفعيل آلية الزناد من الجانب الغربي، قال: درسنا كل السيناريوهات المحتملة وأوضحنا أنه لا يوجد أي سبب أو ذریعة للجوء إلى الآليات التي كانت في القرار 2231 لأن إيران لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة والإجراءات التي اتخذناها كانت بعد عام من انسحاب ترامب من الاتفاق وكان هناك رد فعل على تصرفات الطرف الآخر وتعويض عن تقاعس الجانب الأوروبي وعدم وفائه بالتزاماته لإعادة التوازن في مضمون الاتفاق النووي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: نعتقد أن التواجد الأمريكي في المنطقة يسبب عدم الاستقرار ولطالما كان أحد المبادئ الثابتة لسياستنا الخارجية هو أنه سيكون هناك توتر في المنطقة طالما أن القوى الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، موجودة فيها. وهذا الأمر لا يؤثر على إرادتنا على الدفاع عن أنفسنا، ولكن من الضروري أن تعمل دول المنطقة معا لضمان أمن المنطقة.

سنجهز أنفسنا بكل ما هو ضروري للدفاع عن إيران

واستطرد قائلا: دعم السيادة الوطنية ووحدة أراضي الوطن مبدأ، وأنماط ردنا على اعتداءات الكيان الصهيوني واضحة أيضاً، ونستخدم كافة الإمكانيات المادية والروحية للرد على اعتداءات الكيان الصهيوني.

وأضاف: موقفنا الرسمي الرافض لأسلحة الدمار الشامل وبشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني واضح وكما قال قائد الثورة الإسلامیة، سنجهز أنفسنا بكل ما هو ضروري للدفاع عن إيران.

الصهاينة يفرضون ارائهم على عملية متابعة جرائم قادتهم

وردا على سؤال مراسل وكالة إرنا بشأن التغيير في تركيبة قضاة لاهاي (محكمة العدل الدولية ) والمتابعة القانونية لاعتقال المسؤولين الصهاينة، قال بقائي: لقد دعمنا جميع العمليات التي تمنع إفلات الکیان الصهيوني من العقاب والتي تم تنفيذها في اطار منع جرائمه ومحاسبة سلطات الکیان الصهيوني على جرائمها في غزة ولبنان وكانت هناك مراسلات مع المحكمة الجنائية الدولية منذ بداية العملية رغم أننا لسنا أعضاء في تلك المحكمة، ولكننا أيدناها.

وعن إمكانية فرض الصهاينة ارائهم على عملية متابعة جرائمهم أضاف: يبدو أن هذه القضية أكثر من مجرد إشاعة، وهذا يعود الى تاريخ طويل من تصرفات الکیان الصهيوني ومؤيديه لمنع الملاحقة الجنائية لقادة الکیان.

وقال: فور طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالملاحقة القانونية لجرائم قادة الکیان الصهيوني، أبدى المسؤولون الأمريكيون على مستوى الكونغرس وعلى مستوى الرئاسة رد فعل حادًا، نأمل ألا يعرقل هذا الرد عملية احقاق الحقوق.

العراق یحتج رسمیا علی استخدام الکیان الصهیوني مجاله الجوي ضد ايران

وأضاف: مؤخرا سجلت الحكومة العراقية مذكرة احتجاج في مجلس الأمن واحتجت رسميا على سوء استخدام الکیان الصهیوني مجالها الجوي ضد ایران .

وحول بعض الاتهامات الكاذبة ضد إيران بشأن إرسال إيران أسلحة إلى روسيا، أوضح بقائي فرضت السلطات الأمريكية والغربية حظر على صناعة الطيران الإيرانية بناء على مثل هذه التصريحات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ومن هذا المنطلق نقول إن العقوبات الأمريكية تفرض لإيذاء الشعب الإيراني.

لا نؤكد خبر زيارة وزير خارجية عمان إلى إيران

وقال بقائي: لا نؤكد خبر زيارة وزير خارجية عمان إلى إيران.

وعن نتائج الانتخابات الأميركية، قال بقائي: خلال هذه السنوات الـ 45، أثبت الشعب الإيراني أنه بغض النظر عن حضور ديمقراطيين وجمهوريين في الإدارة الأميركية، فإنه مستعد للدفاع عن الوحدة والسيادة الوطنية وهذه الإرادة تتعزز كل يوم.

ألمانيا تعد ثاني أكبر مورد للأسلحة للکیان الصهیوني

وفيما يتعلق باختطاف الکیان الصهيوني أحد عناصر قوات اليونيفيل في لبنان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: سمعنا هذا الخبر أيضاً ولم نتفاجأ بسماعه لأن الاختطاف والإرهاب وانفلات الأمن هي من أهمها الإجراءات العادية لهذا الکیان وأضاف أن الشكوك المثارة في هذه القضیة ليست بلا أساس.

وقال إن ألمانیا تعد إحدى موردي الأسلحة للكيان الصهيوني ومن هذا المنطلق يمكن للسلطات الدولية التحقيق في دور ألمانيا في عملية الاختطاف هذه نظرا لوجود مخاوف وشكوك بهذا الخصوص.

وتعليقا على عدم فاعلية مجلس الأمن الدولي بسبب العوائق التي خلقتها أمريكا وحماة الکیان الصهيوني اعرب بقائي عن امله في متابعة هذه القضية بجدية أكبر في الاجتماع الذي سيعقد في 11 نوفمبر في الرياض على مستوى رؤساء الدول الإسلامية وقال: نأمل أن تتخذ الدول الإسلامية إجراءات موحدة لوقف جرائم الکیان الصهيوني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إيران قدمت أكبر عدد من الشهداء في مجال مكافحة المخدرات خلال العقود القليلة الماضية ومن الضروري تعزیز تعاوننا مع الدول الأخرى بما فيها تركيا في هذا المجال.

وبشأن تنفيذ الاتفاقية الأمنية بین ایران والعراق أضاف: نثمن التزام السلطات العراقية بالحفاظ على أمن الحدود المشتركة ومن الطبيعي أن نحدد في مرحلة التنفيذ عيوب أي اتفاق سعيا لمنع تنفيذه بشكل ناقص وصرح: تستمر مناقشة هذا الموضوع بين الجانبين على المستوى السياسي والأمني.وبشأن الانتخابات الأمریکیة قال بقائي: الانتخابات الأميركية هی شأن داخلي وما يهمنا هو سلوك الولايات المتحدة الامريكية، ملفتا ان التاريخ يثبت ان سلوك ونهج السلطات الامريكية تجاه ايران لم يطرأ عليه اي تغيير بعد تولي رئيس امريكي جديد الحكومة.

وفيما يتعلق بقرار إلغاء التأشيرات في قمة البريكس الأخيرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن هذا الأمر قيد التحقيق في البريكس وأضاف: يتمتع هذا التحالف بالكثير من الإمكانیات ونحن نقوم بتحديد هذه القدرات على مستويات مختلفة لاستخدامها في تعزيز السلام والأمن الإقليميين والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وقال: إن إيران وروسيا تراجعان اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وحول مبادرة تركيا لحظر الأسلحة علی الكيان الصهيوني لوقف جرائمه، قال بقائي: كنا من الدول التي وقعت على هذه المبادرة؛ وإن طلب حظر الأسلحة على الکیان الصهيوني له أساس قانوني وإنساني ونحن نرحب ونؤيد أي مبادرة لوقف جرائم هذا الکیان.

زیارة غروسي إلی طهران مدرجة على جدول الأعمال

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: نشكر جهود جميع دول المنطقة والدول الشقیقة والصدیقة لمنع تصعید التوتر والحرب وانعدام الأمن في غزة ولبنان مصرحا: فيما يتعلق بأميركا، هناك قنوات محددة لتبادل الرسائل.

وعن زیارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى طهران قال: هذه الزیارة مدرجة علی جدول الأعمال وسنعلن عن الموعد فور تحديدها .

وقال: موضوع المشاورات واضح أيضاً، وهناك قضايا طرحتها الوكالة ونحاول حل الغموض في الحوار معهم.



وفيما يتعلق بالشائعات المنتشرة بشأن مقتل بعض المواطنين الأفغان على الحدود الإيرانية، قال: أصدرت السلطات الأفغانية بيانا بهذا الشأن ولقد فوجئنا من نشر خبر غير صحيح، وأخذ بعض المسؤولين في أفغانستان هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة على محمل الجد وأتمنى أن نتعلم جميعا من هذه القضية لأن نكون أكثر حذراً بشأن كافة الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام.

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