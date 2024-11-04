الرئيس بزشكيان: اليوم نواجه حرباً اقتصادية واسعة النطاق

وأكد بزشکیان، في كلمته الیوم الاثنین: أن الإيرانيين لا يخافون الحروب العسكرية و الأعداء يعرفون جيدا أنهم لن يستطيعوا تركيعنا في هذا الميدان .

و أضاف أن إيران تواجه حربا اقتصادية واسعة النطاق و الأعداء من خلال خلق مشاکل اقتصادية یسعون وراء تركيعنا، لكننا يجب أن نتغلب عليهم في هذا المجال ايضا.

وأوضح الرئيس بزشكيان أن حرب اليوم هي الحرب الاقتصادية وليست حرب القنابل والصواريخ، مؤكدا أن امتلاك إيران للصواريخ للردع و لكي لا يجرأ الأعداء شن الهجوم على إيران و الصواريخ الإيرانية ليست لمهاجمة أحد واحتلال البلاد الأخرى .

وذكر بزشکیان أن إيران توجهت إلى صنع الصواريخ في إطار سياسة الردع و لكي لا يستطيع الأعداء و منها "إسرائيل" قصف أي مكان في أي وقت .

وأضاف أن الشعب الفلسطيني الأبي لم يستسلم رغم مرور عام من الإبادة الإسرائيلية و إن كرامة وعظمة الشعب الفلسطيني في غزة جعلتا إسرائيل غير قادرة على تركيعهم.

و أشار إلى ازدواجية معايير الدول الغربية حول حقوق الإنسان في مختلف الدول و قال ،أنتم تقتلون الأطفال و النساء و المدنيين العزل و لا تسمحون إيصال المساعدات و الخبز و الماء للمدنيين و في نفس الوقت تتشدقون بحقوق الإنسان؟

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