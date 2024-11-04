اللواء سلامي: النصر سيكون حليف الشعب اللبناني

وأجری اللواء "حسين سلامي"، لقاءات منفصلة مع عائلات الشهداء رضا عواضه، معصومة كرباسي، وعلي حيدري.

وأشاد في هذه اللقاءات بهؤلاء الشهداء، قائلاً: إن استشهاد هؤلاء الشهداء عظيم جداً لأنه ربط بين البلدين وبجهود هؤلاء الشهداء والمقاتلين يصنع تاريخ جديد.

وقال: إن مقاتلي حزب الله في لبنان يقاتلون بروح عاشورائية، وشعب لبنان يقف صامدًا أمام الكيان الصهيوني الشرير، وبالتأكيد النصر سيكون حليف الشعب اللبناني.

وخاطب عائلات الشهداء كرباسي وحيدري قائلاً: "أنتم أناس أقوياء وقد رزقكم الله الثبات، والإيمان العميق، والمعرفة العالية".

وأشار إلى بداية الآية 78 من سورة الحج: "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ..."، قائلاً: الله عزوجل اختار شهيدكم وعائلتكم، فالشهادة والجهاد ليسا اختياراً شخصياً، بل هما اختيار إلهي".

انتهی**3280