٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:١٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85649434
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اللواء سلامي: النصر سيكون حليف الشعب اللبناني

٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:١٧ م
رمز الخبر: 85649434
اللواء سلامي: النصر سيكون حليف الشعب اللبناني

طهران / 4 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- قال القائد العام للحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" إن مقاتلي حزب الله في لبنان يقاتلون بروح عاشورائية، وشعب لبنان يقف صامدًا أمام الكيان الصهيوني الشرير، وبالتأكيد النصر سيكون حليف الشعب اللبناني.

وأجری اللواء "حسين سلامي"، لقاءات منفصلة مع عائلات الشهداء رضا عواضه، معصومة كرباسي، وعلي حيدري.

وأشاد في هذه اللقاءات بهؤلاء الشهداء، قائلاً: إن استشهاد هؤلاء الشهداء عظيم جداً لأنه ربط بين البلدين وبجهود هؤلاء الشهداء والمقاتلين يصنع تاريخ جديد.

وقال: إن مقاتلي حزب الله في لبنان يقاتلون بروح عاشورائية، وشعب لبنان يقف صامدًا أمام الكيان الصهيوني الشرير، وبالتأكيد النصر سيكون حليف الشعب اللبناني.

وخاطب عائلات الشهداء كرباسي وحيدري قائلاً: "أنتم أناس أقوياء وقد رزقكم الله الثبات، والإيمان العميق، والمعرفة العالية".

وأشار إلى بداية الآية 78 من سورة الحج: "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ..."، قائلاً: الله عزوجل اختار شهيدكم وعائلتكم، فالشهادة والجهاد ليسا اختياراً شخصياً، بل هما اختيار إلهي".

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