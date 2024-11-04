٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85649554
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قائد القوات البرية بالحرس الثوري :

القضاء على الارهابيين في هجوم تفتان باستخدام الطيران المسير

٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:١١ م
رمز الخبر: 85649554
القضاء على الارهابيين في هجوم تفتان باستخدام الطيران المسير

طهران / 4 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا- صرح قائد القوات البرية بالحرس الثوري العميد محمد باكبور، انه تم القضاء على العناصر الرئيسية التابعة للزمرة التي نفذت الحادث الارهابي في منطقة كوهركوه بمدينة تفتان (محافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي البلاد)، باستخدام طائرة مسيرة قتالية، وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع هذا الحادث.

وفي تصريح لمراسل ارنا من محافظة سيستان وبلوشستان، اليوم الاثنين، اشار العميد باكبور الى اللقاءات التي عقدها مع رؤساء ووجهاء العشائر في بعض المناطق لدى هذه المحافظة؛ مبينا انه استعرض في هذه الزيارة التفقدية مشاكل المواطنين هناك وتم اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص.  

وكان مساعد القيادة العامة لقوى الامن الداخلي للشؤون التنسيقية "العميد سعيد منتظر المهدي"، اعلن امس الاحد، القضاء على متزعم الزمرة التي تسببت في الحادث الارهابي بمدينة تفتان؛ مبينا ان هذا الانجاز تحقق بفضل جهود وتضحيات قوات مكافحة الارهاب لدى الشرطة ومن خلال عملية استخباراتية مقعدة.

يذكر ان 10 من كوادر قوى الامن الداخلي المنتسبين لمركز شرطة جوهركوه بمدينة تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان، استشهدوا خلال اشتباك حدث السبت 26 تشرين الاول الماضي، مع عناصر ارهابية.

انتهى ** ح ع

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