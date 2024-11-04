وزيرا داخلية إيران والعراق يؤكدان على توسيع العلاقات بين البلدين

وثمن وزير الداخلية الإيراني "اسكندر مؤمني"، خلال مباحثاته مع نظيره العراقي "عبد الأمير الشمري"، موقف بغداد في إدانة جرائم الکیان الصهيوني والدفاع عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ونوه مؤمني، بازدهار العلاقات ونمو التعاون بين الجمهورية الاسلامية والجمهورية العراقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية؛ مؤكدا على متابعة الاتفاقات الأمنية التي وقعها البلدان، في اطار فرق عمل مشتركة.

الى ذلك، أكد وزير الداخلية العراقي على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين بغداد وطهران خلال العام الماضي.

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