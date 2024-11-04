السفير الباكستاني في طهران : تعزيز العلاقات والرؤى المشتركة وضعت على جدول الاعمال

واعتبر مدثر تيبو، في تصريح لمراسل "ارنا" على اعتاب الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي" الى اسلام اباد، ان هذه الزيارة تشكل نقلة ملفتة على صعيد العلاقات الاخوية بين البلدين الجارين والمسلمين ايران وباكستان.

واضاف، ان الظروف الراهنة في منطقة الشرق الاوسط تحثّ المسؤولين الباكستانيين على عقد لقاءات مع اشقائهم الايرانيين لمناقشة جميع القضايا التي تهم البلدين وبما يشمل الصعيدين الثنائي والاقليمي؛ لافتا بان ايران وباكستان لديهما مواقف مشتركة تجه قضايا المنطقة وخاصة توسّع جرائم الكيان الصهيوني، كما تلعبان دورا فاعلا بكافة الصعد الدبلوماسية ومنها في مجلس الامن ومنظمة التعاون الاسلامي.

ومضى السفير الباكستاني الى القول : ان المسؤولين في ايران وباكستان الزموا على انفسهم تطوير التعاون الثنائي بالمجالات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الحدود المشتركة، ومكافحة الارهاب في المنطقة.

واستطرد مدثر تيبو : اننا نواصل الجهود لحسم اتفاق التجارة التفضيلية بين البلدين الجارين ايران وباكستان، وذلك تزامنا من اجراءاتنا الهادفة الى تطوير المعابر الحدودية وتسهيل الاجراءات الجمركية، والحفاظ على انسيابية الزيارات بالنسبة لرعايا البلدين.

انتهى ** ح ع