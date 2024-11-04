بعثة ايران بالامم المتحدة تفنّد المزاعم حول اغتيال مسؤولين صهاينة

وافادت ارنا، ان بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمة الاممية ردّت، الاثنين حسب التوقيت المحلي، على تساؤلات وسائل اعلام امريكية، بشان المزاعم الاخيرة لمسؤولين في جهاز التجسس الاسرائيلي الذين ادعوا بان "ايران ماضية في استقطاب اسرائيليين من اصول ايرانية داخل الاراضي المحتلة وتوظيفهم في جمع معلومات حساسة لتنفيذ هجوم صاروخي او اغتيالات ضد مسؤولين صهاينة".

واكدت البعثة الايرانية، في معرض الرّد على المزاعم بالقول : التقرير هذا لا أساس له من الصحة، ومنطقيا يستبعد ان يكون صحيحا؛ موضحة انه بطبيعة الحال، وفي بادئ الامر ستوجه اصابع الاتهام من قبل الكيان الصهيوني الى "اسرائيليين" من اصول ايرانية ومن ثم المسلمين.

انتهى ** ح ع