٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85649730
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بعثة ايران بالامم المتحدة تفنّد المزاعم حول اغتيال مسؤولين صهاينة

٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٧ م
رمز الخبر: 85649730
بعثة ايران بالامم المتحدة تفنّد المزاعم حول اغتيال مسؤولين صهاينة

نيويورك / 4 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا - ردا على المزاعم بشان "توظيف رعايا ايرانيين لاغتيال مسؤولين صهاينة"، اعتبرت البعثة الايرانية بالامم المتحدة في نيويورك، انها اداعات عارية عن الصحة.

وافادت ارنا، ان بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمة الاممية ردّت، الاثنين حسب التوقيت المحلي، على تساؤلات وسائل اعلام امريكية، بشان المزاعم الاخيرة لمسؤولين في جهاز التجسس الاسرائيلي الذين ادعوا بان "ايران ماضية في استقطاب اسرائيليين من اصول ايرانية داخل الاراضي المحتلة وتوظيفهم في جمع معلومات حساسة لتنفيذ هجوم صاروخي او اغتيالات ضد مسؤولين صهاينة".

واكدت البعثة الايرانية، في معرض الرّد على المزاعم بالقول : التقرير هذا لا أساس له من الصحة، ومنطقيا يستبعد ان يكون صحيحا؛ موضحة انه بطبيعة الحال، وفي بادئ الامر ستوجه اصابع الاتهام من قبل الكيان الصهيوني الى "اسرائيليين" من اصول ايرانية ومن ثم المسلمين.

انتهى ** ح ع

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