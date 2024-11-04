الرئيس بزشکیان یزور جمهوریة أذربیجان

وقال "حبيب الله عباسي" مدير العلاقات العامة في مکتب رئاسة الجمهوریة، مصرحا لمراسل ارنا اليوم الاثنين : ان الرئيس بزشکیان سيزور باكو الاسبوع المقبل، للمشاركة في الاجتماع الأممي حول التغير المناخي.

علما ان الدورة التاسعة والعشرين لقمة رؤساء الدول الاعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP29)، ستنعقد في باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 م.

وفي ضوء ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية الشديدة على حياة الناس في جميع أنحاء العالم، تشير التقديرات الى اجماع القادة المشاركين في القمة، على ايجاد حلول لهذه المعضلة.

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