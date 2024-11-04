٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٥٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85649840
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وزير الخارجية الايراني يصل الى اسلام آباد

٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٥٦ م
رمز الخبر: 85649840
وزير الخارجية الايراني يصل الى اسلام آباد

اسلام آباد / 4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بهدف اللقاء مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض التطورات في المنطقة.

وكان في استقبال الوفد الايراني برئاسة الوزير عراقجي لدى وصولهم الى قاعدة "نورخان" الجوية، مساء الاثنين، النائب الإقليمي لوزارة الخارجية الباكستانية احمد نسيم ورايتش وسفير إيران لدى اسلام آباد رضا أميري مقدم.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي مع السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، في إسلام آباد غدًا.

وسيعقد اجتماع الوفدين رفيعي المستوى من البلدين برئاسة وزيري خارجية إيران وباكستان.

وسيلتقي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا برئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

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