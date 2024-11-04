٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85649889
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متحدث الخارجية: عراقجي سيبحث في باكستان بشان العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية

٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٣٨ ص
رمز الخبر: 85649889
متحدث الخارجية: عراقجي سيبحث في باكستان بشان العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية

طهران / 5 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- عرض المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برنامج عمل وزير الخارجية عباس عراقجي خلال زيارته إلى باكستان.

وكتب إسماعيل بقائي في منشور له على موقع X الاجتماعي فجر الثلاثاء: وزير الخارجية الدكتور عراقجي وصل الى إسلام آباد في زيارة رسمية لباكستان.

وأضاف: من المقرر أن يناقش الدكتور عراقجي ويتبادل الآراء مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول العلاقات الثنائية الإيرانية الباكستانية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد وصل إلى العاصمة إسلام آباد مساء الاثنين بهدف الاجتماع مع مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى للبحث فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية واستعراض التطورات في المنطقة.

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