متحدث الخارجية: عراقجي سيبحث في باكستان بشان العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية

وكتب إسماعيل بقائي في منشور له على موقع X الاجتماعي فجر الثلاثاء: وزير الخارجية الدكتور عراقجي وصل الى إسلام آباد في زيارة رسمية لباكستان.

وأضاف: من المقرر أن يناقش الدكتور عراقجي ويتبادل الآراء مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول العلاقات الثنائية الإيرانية الباكستانية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد وصل إلى العاصمة إسلام آباد مساء الاثنين بهدف الاجتماع مع مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى للبحث فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية واستعراض التطورات في المنطقة.

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