مدير شركة "أميد فضا": إطلاق القمرين الصناعيين "كوثر" و"هدهد" خطوة كبيرة لتشكيل منظومة الأقمار الصناعية

وأضاف "حسين شهرابي" في المراسم التي سبقت إطلاق القمرين الصناعيين "كوثر" و"هدهد" بحضور رئيس منظمة الفضاء الإيرانية وأعضاء فريقي الإنتاج والصحفيين: في العام 2019 بدانا مع شركات اخرى عملية تصميم وبناء القمر الصناعي "كوثر". وبعد ثلاث سنوات، تم فصل الشركتين وواصلنا العمل كشركتين أخريين "أميد فضا" و"ديده برداز صبا".

وأضاف: في البداية كنا نبحث عن مكان يمكننا العمل فيه، وأخيراً تم حل مشكلة الموقع بمساعدة نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية.

وقال شهرابي: تمت العملية حتى وصلنا إلى مرحلة الإطلاق. أصررنا على تسجيل انطلاقة دولية لتمهيد الطريق. بمساعدة الزملاء في "مركز التعاون"، تمت بلورة هذا العمل، وكشركة مصنعة محلية، تمكنا من إبرام عقد الإطلاق الدولي لأول مرة. لسنوات عديدة، كنا نروج لخيار بناء الأقمار الصناعية وحاملات الأقمار الصناعية معًا. وبهذا تمكنا من تحقيق تقدم أسرع.

إلى ذلك أكد "محمد فقيه إيماني" المدير التنفيذي لشركة "ديده برداز صبا": نستعد لحدث مهم للوطن. منذ حوالي 15 عامًا، بدأنا عملنا في مجال بناء الأنظمة الفرعية الفضائية. في عام 2019، بدأنا نشاطًا جديدًا في مجال تصنيع الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية.

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