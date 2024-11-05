حزب الله يقصف تحركاً لجنود الاحتلال عند أطراف مارون الراس.. وقاعدة "ميرون" للمرة الثالثة

في قرى الحافة الأمامية، وتحديداً مارون الراس، استهدفت المقاومة تحركاً لقوات الاحتلال، عند الأطراف الشمالية الشرقية للبلدة، بصلية صاروخية، وذلك عند الساعة الـ9:40 من مساء الإثنين (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

ويأتي ذلك بعدما كانت المقاومة قد استهدفت تجمعاً للجنود في شرقي البلدة، عند الـ11:30 صباحاً، بمسيّرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

استهداف قاعدة "ميرون" للمرة الثالثة

وللمرة الثالثة، استهدفت المقاومة قاعدة "ميرون"، لمراقبة العمليات الجوية وإدارتها، بصلية صاروخية، عند الـ7:00 مساءً ، بعدما قصفتها صباحاً عند الـ9:00، وعند الـ12:07 من منتصف الليل (استهدفت وحدة المراقبة الجوية تحديداً).

أما في إطار التحذير الذي وجّهه حزب الله لعدد من مستوطنات الشمال، والذي قضى بإخلائها، فقد قصف "كدمات تسفي" و"أييليت هشاحر"، بصليتين صاروخيتين، في عمليتين متزامنتين عند الـ7:00 مساءً أيضاً.

وبهذا، يكون حزب الله قد جدّد استهداف "أييليت هشاحر" بالصواريخ، بعدما قصفها عند الـ12:05 من منتصف الليل، في إطار التحذير نفسه.

وإلى جانب "كدمات تسفي" و"أييليت هشاحر"، استهدف حزب الله بالصواريخ "نهاريا" (عند الـ11:45 صباحاً) و"يسود هامعلاه" (عند الـ11:00 صباحاً)، و"شاعل" و"حتسور" و"دلتون" (عند الـ12:07 من منتصف الليل)، كما أعلن الإعلام الحربي في وقت سابق.

تجدد إطلاق الصواريخ نحو صفد

يُضاف ذلك إلى استهداف شمالي صفد بصلية صاروخية، عند الـ9:30 مساءً، بعد قصف المدينة المحتلة صباحاً أيضاً، عند الـ9:30.

وتضمّنت العمليات التي أعلنها الإعلام الحربي شنّ قصف صاروخي على "الكريوت"، شمالي حيفا المحتلة، عند الـ10:55 صباحاً.

استهداف تجمعات لجنود بالمسيّرات

وصباحاً أيضاً، شنّت المقاومة هجوماً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمّع لقوات الاحتلال في مستوطنة "المنارة" (عند الـ8:30)، بعد ساعة على شنّها هجوماً مماثلاً على تجمع آخر في مستوطنة "يفتاح" (عند الـ7:30).

إضافةً إلى ذلك، أعلن الإعلام الحربي الإثنين عمليات نفّذتها المقاومة مساء الأحد، استهدفت فيها 3 تجمعات للقوات الإسرائيلية في مستوطنات "إيفن مناحم"، "زرعيت" و"نطوعاه".

واستهدف حزب الله كلاً من هذه التجمعات بمسيّرة انقضاضية، محققاً أهدافه بدقة في العمليات الثلاث.

توثيق استهداف تحشدات في "البغدادي" و"المطلة"

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق استهداف تحشّدات "جيش" الاحتلال في موقع "البغدادي" ومستوطنة "المطلة"، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، في عمليات سابقة.

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