المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال وآلياته في جباليا

ونشر الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، مشاهد توثق استهداف 4 جنود إسرائيليين ودبابة "ميركافا" بعبوة شديدة الانفجار في حي القصاصيب في مخيم جباليا، شمالي القطاع.

واول أمس، أعلنت كتائب القسام استهدافها موقعاً عسكرياً تابعاً للاحتلال في محور "نتساريم" بطائرة "زواري" المسيّرة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تفجير مجاهديها عبوة من نوع "ثاقب" - مزروعة مسبقاً - في آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة قرب الإدارة المدنية، شرق مخيم جباليا، شمالي القطاع.

ونشر الإعلام الحربي للسرايا مشاهد من تجهيز وقصف مجاهديها مستوطنتي "سديروت" و"مفلاسيم" ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

ونشرت سرايا القدس، اول أمس، مشاهد توثق سيطرة مقاتليها على طائرات من دون طيار يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مهمات استخبارية في سماء مدينة غزة.

من جهتها، نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين مشاهد من استهدافها تموضع قوات الاحتلال غرب جباليا، بقذائف "الهاون".

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وضمن عملية مشتركة مع كتائب الأنصار، قصفت موقع قيادة وسيطرة تابع لقوات الاحتلال في محور "نتساريم" برشقة صاروخية من عيار "107" ملم.

وأكدت أنّ العملية هذه جاءت رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ودفاعاً عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.

كتائب شهداء الأقصى عرضت مشاهد من قصف مقاتليها، بالإشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة، محور "نتساريم" بصاروخين من نوع 107.

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