حصيلة الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان تتجاوز الـ 3000

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى الأحد، 3002 شهيد و 13492 جريحاً.

ويكثّف الطيران الحربي الإسرائيلي المسيّر من طلعاته في أجواء الجنوب ومدينة صور، والعاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، على علو منخفض، منذ مساء الاثنين.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية المعادية على قرى الجنوب اللبناني، حيث أغارت مسيّرة إسرائيلية مساء الليلة، مستهدفةً بصاروخ موجّه بلدة حاريص، ما أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف جبال البطم، وبلدة حاروف.

واستهدفت مسيّرة معادية بصاروخ موجّه أيضاً سيارة في بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، جنوبي البلاد.

كذلك استهدفت غارات معادية أخرى بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل. وسمع دوي انفجار كبير في بلدة يارون لم تُعرف طبيعته بعد. وتعرضت بلدة شبعا في منطقة العرقوب بقضاء حاصبيا لقصف مدفعي متقطع بعد ظهر اليوم.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بقصف مدفعي إسرائيلي تركّز على بلدة الخيام. فيما نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة الناقورة الحدودية.

وقبلها بساعات، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة، استهدف خلالها مبنىً في محيط مبنى النافعة على طريق حبوش - النبطية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً على ساحة بلدة دير انطار بصاروخين لم ينفجرا، إضافةً إلى غارة أخرى على منطقة الوطى بين بلدتي الدوير وعبّا.

واستهدفت غارة معادية منزلاً في منطقة مرج حاروف بين مفرق حاروف وطريق زبدين في قضاء النبطية. كما استهدفت بلدة يانوح بغارة أدّت إلى وقوع إصابات.

وحلّق الطيران الاستطلاعي والمسيّر والحربي في أجواء قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري، حيث أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وفي بلدة معروب ويستيات، في قضاء صور، تواصل "كشافة الرسالة الإسلامية" عملية سحب الجرحى ورفع الأنقاض، بعد غارة إسرائيلية استهدفتها عصر اليوم. وكان الطيران الحربي المعادي قد نفّذ غارة جوية مستهدفاً مزرعة مشرف في قضاء صور أيضاً.

وكان مراسل الميادين في جنوب لبنان، أفاد في وقت سابق من يوم الاثنين، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة على منزل من 4 طوابق في بلدة دير قانون رأس العين، مشيراً إلى أنه أغار أيضاً على وادي جيلو في قضاء صور وعلى بلدة الغسانية في قضاء صيدا.

واستشهد الاثنين 3 مواطنين بعد شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية، كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون من جراء الغارة التي استهدفت بلدة تفاحتا في قضاء صيدا.

انتهى ** 2342