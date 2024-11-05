٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85649912
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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة بالمسيرات

٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٢ ص
رمز الخبر: 85649912
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة بالمسيرات

طهران / 5 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت الاثنين للمرة الثانية هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة بالطائرات المسيرة في إطار عمليات دعم مستمرة لكل من غزة ولبنان.

وقالت المقاومة-في بيان انها ستستمر في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

من جهته، زعم جيش الاحتلال أن سلاح الجو اعترض أهدافا جوية أطلقت من الشرق دون تفعيل صفارات الإنذار.

وقال جيش الاحتلال إنه اعترض 4 مسيرات أطلقت من لبنان ومن الشرق باتجاه إسرائيل (فلسطين المحتلة).

وقبل شهر، أصابت طائرة مسيرة أطلقت من العراق قاعدة لجيش الاحتلال شمالي الجولان السوري المحتل مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 20 آخرين.

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تشنها المقاومة الإسلامية في العراق على مواقع إسرائيلية، إذ سبق أن أعلنت استهدافها مواقع حيوية في إيلات والجولان وغور الأردن.

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