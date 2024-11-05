المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة بالمسيرات

وقالت المقاومة-في بيان انها ستستمر في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

من جهته، زعم جيش الاحتلال أن سلاح الجو اعترض أهدافا جوية أطلقت من الشرق دون تفعيل صفارات الإنذار.

وقال جيش الاحتلال إنه اعترض 4 مسيرات أطلقت من لبنان ومن الشرق باتجاه إسرائيل (فلسطين المحتلة).

وقبل شهر، أصابت طائرة مسيرة أطلقت من العراق قاعدة لجيش الاحتلال شمالي الجولان السوري المحتل مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 20 آخرين.

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تشنها المقاومة الإسلامية في العراق على مواقع إسرائيلية، إذ سبق أن أعلنت استهدافها مواقع حيوية في إيلات والجولان وغور الأردن.

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