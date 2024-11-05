٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠٢ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85650008
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استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠٢ ص
رمز الخبر: 85650008
استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

طهران/ 5 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-استشهد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد مواطنين بعد قصف مُسيرة إسرائيلية مواطنين قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما استشهد طفل وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال شمال مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين برصاص أطلقته طائرة "كواد كابتر" على مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كذلك قصف الاحتلال محيط عيادة الشيخ رضوان.

کما أفادت مصادر للجزيرة  بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة طمون جنوبي طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر أن فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال خلال اشتباكات مع مقاومين في البلدة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,374 مواطنا، وإصابة 102,261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

انتهی**1426

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