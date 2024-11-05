استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد مواطنين بعد قصف مُسيرة إسرائيلية مواطنين قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما استشهد طفل وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال شمال مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين برصاص أطلقته طائرة "كواد كابتر" على مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كذلك قصف الاحتلال محيط عيادة الشيخ رضوان.

کما أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة طمون جنوبي طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر أن فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال خلال اشتباكات مع مقاومين في البلدة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,374 مواطنا، وإصابة 102,261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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