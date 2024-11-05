قائد القوات الجوية الايرانية: العدو سيندم اذا ارتكب اي خطأ

وخلال حفل تنصيب قائد قاعدة الشهيد ياسيني الجوية العميد قرباني في مدينة بوشهر جنوب ايران، صرح قائد القوات الجوية الايرانية العميد الطيار حميد واحدي :" ليعلم الأعداء أن رجال الإسلام يستمدون قوتهم المضاعفة يوما بعد يوم من معتقداتهم في الدفاع عن البلاد ونظام الجمهورية الإسلامية ودينهم."

وبالاشارة الى أن قاعدة الشهيد ياسيني الجوية هي أحد المراكز الحساسة والاستراتيجية والدفاعية في الخليج الفارسي، والتي قدمت العديد من الشهداء العظام،اكد العميد واحدي على ان قوات هذه القاعدة الجوية ومثل القوات الجوية الأخرى في البلاد، على اهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات الدفاع عن امن الوطن بكل ما اوتيت من قوة وشجاعة وحتى اخر رمق من حياتها.

وافاد بأن الهجوم الذي نفذه الكيان الصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسبب في أضرار طفيفة لا تذكر للبلاد، لكن رجال قوات الدفاع الجوي الشجعان وقفوا بكل قوة ودافعوا عن سماء البلاد وأتموا مهمتهم على أكمل وجه، متوجها بالنصح لأعداء الإسلام ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس ألا يرتكبوا خطأ يندمون عليه.

وعن المستجدات في المنطقة،اكد العميد الطيار على ان خط وتفكير قائد الثورة الاسلامية لم يتغير منذ اليوم الأول، لأنه ادرك ماهية امريكا والكيان الإسرائيلي منذ البداية واتخذ موقفا ضد تصرفاتهما، متسائلا عن دور المتشدقين بحقوق الإنسان بينما المئات يقتلون في غزة وفلسطين ولبنان كل يوم.

انتهى**ر.م