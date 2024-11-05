عراقجی: زلنسکی اعترف بأنه لم یرسل أی صاروخ من إیران إلی روسیا

وکتب "عباس عراقجی" فی حسابه الرسمی علی منصة ایکس: لقد استهدف الاتحاد الأوروبی مؤخرًا الرکاب الإیرانیین وغیر الإیرانیین من خلال منع شرکات الطیران التابعة لنا من دخول أوروبا.

وأضاف: قد استند هذا الإجراء إلی ادعاء کاذب ولا أساس له من الصحة بشأن قیام إیران بتسلیم صواریخ بالیستیة إلی روسیا لاستخدامها فی أوکرانیا.

وتابع قائلا: إن رئیس أوکرانیا زلنسکی یعترف علنًا بأنه لم یتم تسلیم أی صواریخ إیرانیة إلی روسیا، وحان الوقت للاتحاد الأوروبی لوضع حد لهذه النکتة.

وقال: إن استهداف الشعب الإیرانی بناء علی اتهامات لا أساس لها من الصحة أمر غیر أخلاقی وخطأ واضح یجب تصحیحه علی الفور.

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