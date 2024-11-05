٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٢ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85650140
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عراقجی: زلنسکی اعترف بأنه لم یرسل أی صاروخ من إیران إلی روسیا

٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٢ ص
رمز الخبر: 85650140
عراقجی: زلنسکی اعترف بأنه لم یرسل أی صاروخ من إیران إلی روسیا

طهران/ 5 تشرین الثانی/نوفمبر/ارنا-قال وزیر الخارجیة الإیرانی "عباس عراقجی": إن رئیس أوکرانیا زلنسکی یعترف علنًا بأنه لم یتم تسلیم أی صواریخ إیرانیة إلی روسیا، وحان الوقت للاتحاد الأوروبی لوضع حد لهذه النکتة.

وکتب "عباس عراقجی" فی حسابه الرسمی علی منصة ایکس: لقد استهدف الاتحاد الأوروبی مؤخرًا الرکاب الإیرانیین وغیر الإیرانیین من خلال منع شرکات الطیران التابعة لنا من دخول أوروبا.

وأضاف: قد استند هذا الإجراء إلی ادعاء کاذب ولا أساس له من الصحة بشأن قیام إیران بتسلیم صواریخ بالیستیة إلی روسیا لاستخدامها فی أوکرانیا.

وتابع قائلا: إن رئیس أوکرانیا زلنسکی یعترف علنًا بأنه لم یتم تسلیم أی صواریخ إیرانیة إلی روسیا، وحان الوقت للاتحاد الأوروبی لوضع حد لهذه النکتة.

وقال: إن استهداف الشعب الإیرانی بناء علی اتهامات لا أساس لها من الصحة أمر غیر أخلاقی وخطأ واضح یجب تصحیحه علی الفور.

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