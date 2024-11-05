عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني

والتقی عباس عراقجي، الجنرال قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في مقر جيش هذا البلد في روالبندي.

وحضر هذا اللقاء بعض كبار المسؤولين في الجيش الباكستاني، وسفير إيران لدى اسلام آباد رضا أميري مقدم والملحق العسكري الإيراني لديها العقيد محمد محسن شهابي.

وبحث عراقجي والجنرال عاصم منير آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، والأوضاع في المنطقة، وخاصة التعاون الدفاعي العسكري والأمن على الحدود المشتركة.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بهدف اللقاء مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض التطورات في المنطقة.

وكان في استقبال الوفد الايراني برئاسة الوزير عراقجي لدى وصولهم الى قاعدة "نورخان" الجوية، النائب الإقليمي لوزارة الخارجية الباكستانية احمد نسيم ورايتش وسفير إيران لدى اسلام آباد رضا أميري مقدم.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي مع السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، في إسلام آباد .

وسيعقد اجتماع الوفدين رفيعي المستوى من البلدين برئاسة وزيري خارجية إيران وباكستان.

وسيلتقي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا برئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

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