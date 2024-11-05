٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٠٢ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85650175
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مادورو: يجب إنشاء اتحاد قوي بين الدول الإسلامية وعالم الجنوب للدفاع عن فلسطين

٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٠٢ ص
رمز الخبر: 85650175
مادورو: يجب إنشاء اتحاد قوي بين الدول الإسلامية وعالم الجنوب للدفاع عن فلسطين

طهران/ 5 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- دعا الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" إلى إنشاء اتحاد قوي بين الشعوب العربية والإسلامية وشعوب عالم الجنوب، في الشوارع، مع الرأي الدائم للحكومات الشجاعة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، مطالباً بسيادة القانون الدولي.

وعبر مادورو في برنامجه الأسبوعي عن الألم الذي خلفته حرب الإبادة تجاه فلسطين.

وأكد أن ما يفعله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمر مقيت، مضيفاً: "لقد أصبحت هذه الحرب تجارة مربحة للصناعة العسكرية الأميركية".

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