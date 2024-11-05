وزير الخارجية الايرانية يلتقي نظيره الباكستاني في اسلام اباد

وقد وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي الى العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم امس الاثنين بهدف اللقاء مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض التطورات في المنطقة.

وكان في استقبال الوفد الايراني برئاسة الوزير عراقجي لدى وصولهم الى قاعدة "نورخان" الجوية،مساء الاثنين، النائب الإقليمي لوزارة الخارجية الباكستانية احمد نسيم ورايتش وسفير إيران لدى اسلام آباد رضا أميري مقدم.

كما التقى عراقجي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد اسحاق دار في إسلام آباد اليوم، ومن ثم توجه الى مقر وزارة الخارجية للقاء نظيره الباكستاني.

وبعد هذا اللقاء سيعقد مؤتمر صحفي بين وزيري خارجية إيران وباكستان.

وسيلتقي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا برئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

هذا وقد أكد وزير الخارجية الايراني على العلاقات المميزة التي تربط الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان لدى وصوله إلى إسلام آباد الليلة الماضية، موضحا انه وخلال زيارته هذه ،سيتم مناقشة العلاقات بشكل واسع بين البلدين، وكيفية التعامل مع تهديدات الكيان الصهيوني وخفض التوترات في المنطقة.

انتهى**ر.م