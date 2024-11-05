٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٣٦ ص
رمز الخبر: 85650242
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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المتحدث باسم السلطة القضائية: بعض منفذي الحادث الإرهابي في تفتان هم غير إيرانيين

٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٣٦ ص
رمز الخبر: 85650242
المتحدث باسم السلطة القضائية: بعض منفذي الحادث الإرهابي في تفتان هم غير إيرانيين

طهران/5 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أشار المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية "اصغر جهانكير" الى ان وجود اشخاص ارهابيين غير ايرانيين في حادثة تفتان الإرهابية، مضيفا بان السلطة القضائية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعم كافة جنود الوطن.

وفي مؤتمره الصحفي الـ14، اشار المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية "اصغر جهانكير" الى مراسم احياء يوم مقارعة الاستكبار  العالمي(13 آبان)، معتبرا بأن الطلاب المسلمين الذين اتبعوا خط الإمام الخميني (ره) باتباع القيم الإسلامية خلقوا حركة عفوية حماسية.

واضاف جهانكير: كان ينبغي على الأميركيين أن يعتبروا من العمل الثوري والعفوي لشعب الجمهورية الإسلامية الايرانية، لكنهم ما زالوا يسيئون التقدير هذا ولم يدركوا العمق الاستراتيجي بعد لهذ الشعب واستمروا في عداوتهم له على الرغم من أن الشعب الايراني صفع مرارا دعاة العولمة بإنجازاته.

وضمن ادانته لعدوان الكيان الصهيوني الزائف بمهاجمة الأراضي الإيرانية وما خلقه من شر في المنطقة، ثمّن المتحدث باسم السلطة القضائية العمل الدفاعي المجيد الذي قامت به قوات الدفاع الايرانية، وتقدم بالتهاني والتعازي من أسر شهداء الدفاع عن امن ايران، معربا عن أمله في أن تكون دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة أساسا لتدمير هذا الكيان الزائف في أسرع وقت ممكن.

يتبع**

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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