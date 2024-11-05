المتحدث باسم السلطة القضائية: بعض منفذي الحادث الإرهابي في تفتان هم غير إيرانيين

وفي مؤتمره الصحفي الـ14، اشار المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية "اصغر جهانكير" الى مراسم احياء يوم مقارعة الاستكبار العالمي(13 آبان)، معتبرا بأن الطلاب المسلمين الذين اتبعوا خط الإمام الخميني (ره) باتباع القيم الإسلامية خلقوا حركة عفوية حماسية.

واضاف جهانكير: كان ينبغي على الأميركيين أن يعتبروا من العمل الثوري والعفوي لشعب الجمهورية الإسلامية الايرانية، لكنهم ما زالوا يسيئون التقدير هذا ولم يدركوا العمق الاستراتيجي بعد لهذ الشعب واستمروا في عداوتهم له على الرغم من أن الشعب الايراني صفع مرارا دعاة العولمة بإنجازاته.

وضمن ادانته لعدوان الكيان الصهيوني الزائف بمهاجمة الأراضي الإيرانية وما خلقه من شر في المنطقة، ثمّن المتحدث باسم السلطة القضائية العمل الدفاعي المجيد الذي قامت به قوات الدفاع الايرانية، وتقدم بالتهاني والتعازي من أسر شهداء الدفاع عن امن ايران، معربا عن أمله في أن تكون دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة أساسا لتدمير هذا الكيان الزائف في أسرع وقت ممكن.

يتبع**