٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٠٤ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85650494
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Dossier

حركة النجباء العراقية؛

اذا ثبت أن الأمريكي سمح للكيان الصهیوني باستخدام الاجواء العراقية سوف نرد على القواعد الأمريكية

٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٠٤ م
رمز الخبر: 85650494
اذا ثبت أن الأمريكي سمح للكيان الصهیوني باستخدام الاجواء العراقية سوف نرد على القواعد الأمريكية

طهران/ 5 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أعلن رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء الشیخ علي الأسدي:اذا ثبت لدينا أن الأمريكي سمح للكيان الصهيوني باستخدام الاجواء العراقية سوف نرد على القواعد الأمريكية.

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن رئيس المجلس السياسي للحركة في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية أجاب على سؤال حول رد النجباء على استغلال الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني لاستهداف إيران، موضحا: ان الرد سيكون من المقاومة الاسلامية وليس فقط من حركة النجباء.

واضاف الأسدي: أن المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أن الكيان استخدم الاجواء السورية والأردنية والسعودية في هذا الهجوم وأنه استخدم صواريخ بالستية من الأراضي الفلسطينية وأغلبها أسقطت وشاركت عشر او عشرين مقاتلة في العملية فقط والضربة كانت هزيلة جدا.

وأكد على أنه اذا ثبت لدينا أن الأمريكي سمح للكيان باستخدام الاجواء العراقية سوف نرد على القواعد الأمريكية.

وحول الجدول الزمني لخروج القوات الأمريكية من العراق، صرح الأسدي: نحن لانثق بكلام واتفاقيات القوات الامريكية المحتلة وكذلك مواعيدها، لكن نحن فسحنا المجال الى الدبلوماسية العراقية لأجل اخراج القوات الامريكية من أرض العراق.

وتابع:إذا لم تلتزم أمريكا بالتوقيتات، سوف تخرج ذليلة تحت ضربات ونيران المقاومة الاسلامية في العراق.

 انتهی**1426

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