وزيرة الطرق: الاراضي السكنية آخذة بالازدهار في جزيرة بوموسى

وتماشيا مع تنفيذ مشروع النهضة الوطنية للاسكان المكون من 110 وحدة في جزيرة ابو موسى الايرانية في الخليج الفارسي، اكدت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية "فرزانة صادق" على توصيات قائد الثورة الاسلامية فيما يتعلق بالتنمية البحرية معلنة عن البدء في تنفيذ عمليات بناء 110 وحدة سكنية في هذه الجزيرة و،

و أوضحت بان التوظيف والاقتصاد سيكون بالتوازي الى جانب الإقامة من أجل تطوير الرخاء الإقليمي في الجزر الايرانية الثلاث.

وتابعت انه وفقا للصلاحيات القانونية، تم بدء تنفيذ برامج التنمية الإقليمية للجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي ومركزها بوموسى.

واعتبرت وزيرة الطرق الايرانية هذه الإجراءات بمثابة تعاون متعدد الأطراف بين الحكومة والبرلمان والجيش وقوات حفظ الامن واجراء القانون، مضيفة ان هذه الفترة التاريخية ستشهد ظهور حضارة خاصة في هذه المنطقة.

وأشارت صادق الى البرامج الخاصة التي تنفذها الحكومة الايرانية لتعزيز وضع النقل والمواصلات وإنعاش صناعة النسيج في جزيرة بوموسى الإيرانية، موضحة انه بالإضافة إلى السكان، سيتم الاهتمام بقضايا أخرى مهمة مثل التوظيف والاقتصاد والنقل والعبور في هذا الازدهار الإقليمي.

يشار الى انه سيتم بناء هذه الوحدات ببنية تحتية تتراوح من 85 إلى 95 مترا مربعا وسداد 550 مليون تومان، وقد نص القانون في ايران على بناء مساكن لجميع سكان جزيرة ابو موسى وجميع المواطنين الايرانيين الذين يرغبون في السكن فيها وقد صدر مرسوم حكومي ببدء بناء 110 وحدات سكنية في هذه الجزيرة.

انتهى**ر. م