القمران الايرانيان هدد وكوثر يصلان مدار الارض بنجاح

وتم فجر اليوم الثلاثاء، إطلاق القمرين كوثر وهدهد بنجاح من قاعدة الإطلاق فوستوتشني الروسية بواسطة ناقل الاقمار الصناعبة سويوز، إلى مدارهما خارج الارض؛ كأول أقمار صناعية للقطاع الخاص الايراني.

ويعتبر القمر الصناعي "كوثر" المنتج الفضائي الأول لشركة "أميد فضا"، والتي بدأ تصميمها في صيف عام 2019؛ ويتبع هذا القمر الصناعي معيار الأقمار الصناعية المكعبة، مما يقلل من وقت وتكلفة عملية البناء.

والقمر الصناعي "كوثر" الذي يبلغ وزنه 30 كيلوغراما ويقدر عمره المداري بأكثر من 3 سنوات، مزود بكاميرات في طيف NIR وRGB وهو أول قمر صناعي إيراني يبلغ متوسط ​​دقة عرضه 3.45 متر GSD (مسافة أخذ العينات الأرضية) وهو ما يعني القمر الصناعي الأكثر تقدمًا حتى عام 2021 في إيران.

والقمر الصناعي "كوثر"، يبلغ وزنه 30 كيلوغراما ويقدر عمره المداري بأكثر من 3 سنوات، وهو مزود بكاميرات في طيف NIR وRGB، ويعد أول قمر صناعي إيراني يبلغ متوسط ​​دقة عرضه 3.45 متر GSD (مسافة أخذ العينات الأرضية)، وبما يعني انه القمر الصناعي الأكثر تقدمًا حتى عام 2021 في إيران.

ويعتبر القمر الصناعي "كوثر" مناسبا للتطبيقات الزراعية ورسم الخرائط والمسح، ويصل مدى صوره الملونة إلى 15 كيلومترا، ومعدل التصوير 6 إطارات في الثانية، ويبلغ معدل ​​اعمار اعضاء فريق بناء هذا القمر 26 عاما.

"الهدهد"، هو قمر صناعي بمعيار الأقمار الصناعية المكعبة ومهمته إنشاء منصة مخصصة لتقديم خدمات الإنترنت، في مجالات الزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة.

ويبلغ وزن هذا القمر الصناعي أربعة كيلوغرامات، وارتفاعه المداري 500 كيلومتر، كما يبلغ عمره المداري أربع سنوات، ويستخدم للأغراض الزراعية ورسم الخرائط.

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