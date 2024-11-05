عراقجي يعلن عن تنسيق تام حيال القضايا الثنائية والاقليمية بين ايران وباكستان

وفي حدیث لمراسل "ارنا" بنهاية زیارته الی باکستان مساء الیوم الثلاثاء، أضاف عراقجي : هذه الزیارة الطيبة يمكن تلخيصها في جملة واحدة، وهي التنسيق الكامل بين إيران وباكستان فيما يخض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، ولاسيما الوضع بغزة ولبنان، وضرورة وقف جرائم إسرائيل وخفض التوترات داخل المنطقة.

وأضاف : إننا نعتبر المواقف الحازمة والمتينة لشعب وحكومة باكستان، في دعم فلسطين واستنكار عدوان الکیان الصهيوني، جديرة بالثناء ونؤكد اتفاقنا تماما في هذا الصدد.

وقال وزير الخارجية الإيراني : إن المسؤولين رفيعي المستوى في كلا البلدين، قرروا التحرك بشكل مشترك وتبني مواقف مشتركة لدى المحافل الدولية، خاصة في القمة المرتقبة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وتابع : كان هناك تبادل لوجهات النظر حول قضايا اقليمية أخرى، بما في ذلك أفغانستان، حيث تجسد الكثير من القواسم المشتركة بين طهران وإسلام آباد، بما في ذلك مواجهة الإرهاب الذي يشكل معضلة خطيرة لهذين البلدين الجارين.

كما أعرب عراقجي، في هذا الحوار، عن ارتياحه لقاء العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، مصرحا : بالطبع، مستوى هذه العلاقات لا يرقى إلى مستوى توقعات البلدين؛ مبينا انه في سياق توسيع التعاون الثنائي الشامل، اتخذت قرارات جيدة في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، لهذا الغرض.

انتهی**2054 / ح ع **