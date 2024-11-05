الرئيس بزشكيان يؤكد على استكمال التوافقات بين طهران وموسكو حول ممر "شمال-جنوب"

وفي هذا اللقاء الذي جرى الثلاثاء ، قال السفير جلالي: خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى روسيا للمشاركة في قمة البريكس وبعد اللقاء الثنائي مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ونظراً لأهمية الممر بين الشمال والجنوب في تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية ، فقد اكد على استكمال التفاهمات بين الجانبين في أقصر وقت ممكن.

وفي هذا الإطار اقترح السفير الإيراني لدى روسيا أن يسافر وفد من روسيا إلى طهران لمواصلة المفاوضات حتى يتم الانتهاء من الوثائق المتعلقة بهذا المشروع للتوقيع عليها.

من جانبه أعلن ليفيتين في هذا اللقاء، في إشارة إلى المفاوضات المستمرة منذ عام بين الطرفين بشأن هذا المشروع، استعداد الجانب الروسي للسفر إلى طهران وتقديم تقارير بشأن تفاصيل هذا المشروع.

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