إيران تعرب عن قلقها تجاه تدمير البنية التحتية الاقتصادية في لبنان بسبب العدوان الصهيوني

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والذي عقد الثلاثاء لبحث آثار عدوان الكيان الصهيوني على سوق العمل اللبنانية، حذر علي بحريني، من التدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية في لبنان بسبب العدوان الهمجي والأعمال اللاإنسانية التي يقوم بها هذا الكيان.

ومن خلال تقديم إحصاءات عن تدمير البنية التحتية الاقتصادية في لبنان، دعا ممثل إيران المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية البنية التحتية لهذا البلد، ووقف هجمات الكيان الإسرائيلي، وتعزيز وجود ودعم المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في لبنان، وإجراء تقييم شامل لآثار هذه الأزمة على العمال وأصحاب العمل وسوق العمل.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلين عن 180 دولة واتحادات العمال وأصحاب العمل، أعلن سفير إيران تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل مع الشعب اللبناني، ودعا الى التحرك الفوري من جانب المجتمع الدولي لحماية سيادة لبنان ومساعدة شعب هذا البلد في هذا الوضع الصعب.

انتهى ** 2342