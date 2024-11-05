دوري ابطال آسيا 2: سباهان اصفهان يهزم الشارقة الاماراتي 3-1

وسجل أمين حزباوي (12) وآريا يوسفي (45+3) وجواد آغائي بور (90+2) أهداف سباهان، في حين أحرز لوانزينيو بيريرا (61) هدف الشارقة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز الوحدات الأردني على ضيفه الاستقلال الطاجيكي 1-0 على ستاد عمّان الدولي في عمان.

وانفرد الوحدات في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للشارقة، و6 لسيباهان، في حين بقي رصيد الاستقلال خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يلتقي الشارقة مع الاستقلال، وسباهان مع الوحدات.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الوحدات على سباهان 2-1 في عمان والشارقة على الاستقلال 1-0 في دوشنبة، في حين شهدت الجولة الثانية فوز سباهان على الاستقلال 4-0 في فولاد شهر وتعادل الشارقة مع الوحدات 2-2 في الشارقة، وشهدت الجولة الثالثة فوز الوحدات على الاستقلال 1-0 في دوشنبة والشارقة على سباهان 3-1 في الشارقة.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

انتهى ** 2342