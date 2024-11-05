السفير الإيراني في موسكو يهنئ بمناسبة الإطلاق الناجح للقمرين الصناعيين "كوثر" و"هدهد"

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، اعرب جلالي عن السرور لتلقي الإشارات الأولى من القمرين الصناعيين التابعين للقطاع الخاص الايراني وكتب: بعد ساعات من وضع القمرين الصناعيين "كوثر" و"هدهد" في المدار 500 كم تم قبل لحظات استقبال أولى الإشارات من هذين القمرين الصناعيين في محطات أرضية محلية في جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف: أهنئ بمناسبة هذا النجاح الكبير للمجتمع العلمي والخبراء الدؤوبين والكفوئين في بلادنا، بما في ذلك شركة "أميد فضا"، وكذلك لكل ناشط في مجال التكنولوجيا، وآمل في ظل التطور المتزايد للتكنولوجيا ثنائية التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي، ان نتلقى المزيد من مثل هذه الأخبار السارة.

وأكد جلالي: بالطبع هذا الأمر يتطلب جدية أكبر من المؤسسات السيادية والداعمة في مجال التكنولوجيا.

وأرسل القمران الصناعيان الايرانيان "كوثر" و"هدهد" اللذان تم وضعهما بنجاح في مدار الأرض 500 كيلومتر فجر الثلاثاء، أولى إشاراتهما مساء.

وتم إطلاق القمرين الصناعيين "كوثر" و"هدهد" بواسطة مركبة الإطلاق سويوز من قاعدة "فوستوتشني" الروسية في الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء ، وتم وضعهما في المدار بنجاح بعد الظهر.

وبعد تواجدهما في المدار لبضع ساعات، أرسل هذان القمران الصناعيان إشاراتها الأولى إلى الأرض، مما يدل على سلامة ادائهما.

وارسل القمر الصناعي "هدهد" اشاراته الى الارض اولا ثم القمر "كوثر".

انتهى ** 2342