حزب الله يواصل قصف المستوطنات وتجمعات الاحتلال

وفي إطار التحذير الذي وجّهته إلى عدد من مستوطنات الشمال، استهدفت المقاومة "نهاريا" بصلية صاروخية، وذلك عند الساعة الـ5:00 من مساء الثلاثاء (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

بعد ساعات قليلة على إعلان العملية، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّقها، تخلّلتها رسالة من المجاهدين إلى الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم.

إضافةً إلى ذلك، وفي إطار التحذير نفسه، استهدف حزب الله مستوطنة "دلتون"، بصلية صاروخية، عند الـ12:00 ظهراً.

استهداف مرابض المدفعية في "نؤوت مردخاي" وتجمعات في مستوطنات أخرى

في 3 عمليات متزامنة، عند الـ5:00 مساءً، استهدفت المقاومة تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات "مرغليوت"، "كريات شمونة" و"يفتاح"، بحيث قصف كلاً منها بصلية صاروخية.

وعند الـ7:00 صباحاً، استهدفت مرابض ‏مدفعية "الجيش" الإسرائيلي في مستوطنة "نؤوت مردخاي"، بسرب من المسيّرات الانقضاضية، مصيبةً أهدافها بدقة.

استهداف قاعدة "ميرون" وثكنة "دوفيف"

كذلك، استهدف حزب الله، عند الـ12:00 ظهراً، قاعدة "ميرون" لإدارة العمليات الجوية، بصلية من الصواريخ.

وبعد ساعات، عند الـ5:00 مساءً، قصفت ثكنة "دوفيف" بصلية صاروخية أخرى. وبهذا، يكون حزب الله قد جدد استهداف "دوفيف"، بعدما قصفها عند الـ9:00 صباحاً.

مسيّرات على تجمع عند أطراف مارون الراس

إلى جانب ذلك، ‏شنّت المقاومة الإسلامية، عند الـ8:30 مساءً، هجوماً جوياً، بسرب ‏من المسيّرات الانقضاضيّة، على تجمع للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة ‏مارون الراس الحدودية، حيث أصابت أهدافها بدقة.‏

وسبق أن استهدف تجمعاً لقوات الاحتلال في المنطقة نفسها، عند الـ12:05 من منتصف الليل.

انتهى ** 2342