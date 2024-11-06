المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات الاحتلال وآلياته شمال غزة

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد توثق سيطرتها على طائرة إسرائيلية من نوع "درون" خلال تنفيذها مهام استخبارية في أجواء قاطع شرق غزة.

وكانت كتائب شهداء الأقصى قد استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته المتمركزة شمال غرب بيت لاهيا شمالي القطاع، بقذائف "الهاون" من "عيار 80 ملم".

بدورها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم أنها قصفت بالإشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في شمال غرب بيت لاهيا، بقذائف "الهاون"، وعُرضت مشاهد وثّقت هذه العملية المشتركة.

وكانت قوات الشهيد عمر القاسم قد استهدفت موقعاً مستحدثاً للاحتلال الإسرائيلي غرب شارع الرشيد في محور "نتساريم"، بقذائف "الهاون" الثقيل، موثقةً ذلك في مشاهد.

من جهتها، عرضت مشاهد من قصف ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع كتائب الشهيد عمر القاسم تجمع لجنود وآليات العدو شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، أن مجاهديها تمكّنوا من الإجهاز على قوة إسرائيلية راجلة قوامها 5 جنود من المسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في شارع "الهوجا" وسط مخيم جباليا.

واستهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" قرب مستشفى "اليمن السعيد" وسط مخيم جباليا، بقذيفة "الياسين 105".

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أكدت استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "ميركافا" وسط مخيم جباليا بالقرب من مستشفى "اليمن السعيد"، بتفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار.

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