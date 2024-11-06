المقاومة تواصل التصدي للاحتلال في جنين وطولكرم

وأكدت كتيبة طولكرم في كتائب "القسّام" خوضها اشتباكات عنيفةً، إلى جانب سائر الفصائل في مخيم طولكوم، ضد القوات الإسرائيلية، وتم استهدافها بالعبوات الناسفة الثقيلة، على نحو أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة.

وفجّرت كتائب "القسّام" سلسلة عبوات ناسفة في "جيش" الاحتلال في محاور توغّله داخل المخيم.

في غضون ذلك، نشر الإعلام العسكري لكتائب "القسّام" مشاهد توثّق تفجير وحدة الهندسة عبوةً ناسفةً ثقيلةً في جرافة إسرائيلية من نوع "D9"، في محور حارة المدارس، في مخيم طولكرم.

وخاضت كتيبة طولكوم في "سرايا القدس" اشتباكات عنيفةً ضد قوات الاحتلال في محور المقاطعة في المخيم، إضافةً إلى محاور أخرى، حيث تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات الناسفة المضادة للأفراد، محققة إصابات مؤكدة في صفوف القوات المقتحمة.

واستهدفت "سرايا القدس" قوة مشاة إسرائيليةً بالرصاص الكثيف في محور عمارة الشافعي، موقعةً إصابات مؤكدةً في صفوفها، بينما فجّرت عبوة "الغيث - زلزال" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية، في محور الخدمات، محققةً إصابةً مؤكدةً أيضاً.

وأوقعت كتائب "شهداء الأقصى" في طولكرم قوة مشاة إسرائيليةً في كمين محكم في محور عمارة الشافعي، بحيث أمطرتها بوابل كثيف من الرصاص، محققةً إصابات مباشرة، بالتوازي مع خوضها اشتباكات ضارية في مختلف المحاور، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

أما في مخيم نور شمس، فاكتشفت كتيبة طولكوم في "سرايا القدس" قوة مشاة تابعةً للاحتلال في زقاق حي المنشية، واستهدفتها موقعةً إصابات مؤكدةً في صفوفها.

وفجّرت كتائب "شهداء الأقصى" العبوات شديدة الانفجار في آليات الاحتلال وجنوده في مخيمي طولكرم ونور شمس، بحيث أوقعت في الأخير قوة مشاة في كمين محكم، وحققت فيها إصابات مباشرة.

وفي المخيمين أيضاً، تصدّت كتائب "المجاهدين" للقوات الإسرائيلية، بحيث خاضت الاشتباكات الضارية معها.

اشتباكات في قباطية جنوبي جنين

وشهدت جنين أيضاً مواجهات عنيفةً بين المقاومين وقوات الاحتلال، إذ خاضت كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية مع القوات المقتحمة بلدة قباطية، جنوبي جنين، مستهدفةً إياها بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وخاضت مجموعات قباطية، في كتيبة جنين في "سرايا القدس"، معارك ضاريةً ضد القوات الإسرائيلية في محاور القتال، واستهدفتها بالرصاص الكثيف.

وفجّرت السرايا عدداً من العبوات الناسفة في قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية في عدة محاور، بحيث استهدفتها بالرصاص الكثيف في محور الزكارنة.

وأعطبت ناقلة جند بعد استهدافها بعبوة موجّهة في محور صلاح الدين، محققةً إصابات مؤكدةً في صفوف الجنود داخلها.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مشاهد عن المعارك الضارية التي خاضها المقاومون في كتبية طوباس.

7 شهداء برصاص الاحتلال

في غضون ذلك، ارتقى في الضفة الغربية 7 شهداء برصاص قوات الاحتلال، بحسب ما أكدت مراسلة الميادين.

ودارت اشتباكات في محيط أحد المنازل في قباطية، بعد أن حاصرته قوات الاحتلال، ثم استهدفته بقذيفة "إنيرغا"، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران فيه.

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