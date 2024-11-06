لبنان: الاحتلال يرتكب مجزرة في برجا.. وحصيلة العدوان تتجاوز 3013 شهيداً

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 20 شهيداً بالإضافة إلى 14 جريحاً، في حصيلة لا تزال أولية، من جراء هذا العدوان، بينما أشار مراسل الميادين إلى أنّ النيران لا تزال مشتعلة في هذا المبنى، الذي استهدفته طائرات الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمرة على لبنان إلى 3013 شهيداً و13553 جريحاً، لافتةً إلى أنّ حصيلة الإثنين سجّلت 11 شهيداً و61 جريحاً.

وفي قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متعددة، أفادت الوزارة بأنّ 3 شهداء ارتقوا في غارة شنّها الاحتلال على بلدة حور تعلا في البقاع، شرقي البلاد.

وأكدت وزارة الصحة ارتقاء شهيد وإصابة 20 آخرين، في حصيلة أولية، من جراء غارة شنّها الاحتلال على منطقة الجية، قضاء الشوف.

وأشار مراسل الميادين إلى أنّ الاحتلال شنّ غارتين على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، وعلى بلدة عنقون في قضاء صيدا.

وأكدت مراسلة الميادين في الجنوب أنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف مدينة بنت جبيل والأطراف المحيطة بها، مضيفةً أنّ طيران الاحتلال شنّ غارة على أطراف بلدة مارون الراس.

وفي وقتٍ سابق، أفادت بأنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدة يحمر شقيف، وشُنّت غارات إسرائيلية على بلدتي مارون الراس والخيام.

وأشارت إلى تواصل عملية رفع الأنقاض في وطى الخيام لانتشال جثامين 16 شهيداً ارتقوا في غارة للاحتلال قبل 7 أيام.

وقال مراسل الميادين في الجنوب أيضاً، إنّ غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة الكفور، قضاء النبطية.

وذكر أنّ الاحتلال نفّذ غارتين على عربصاليم في قضاء النبطية وأطراف الخرايب في قضاء صور، وشنّ غارات على بلدتي الشهابية وتول.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع للوزارة، أن غارةً شنّها الاحتلال على طليا، قضاء بعلبك، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح.

وقال مراسل الميادين في البقاع الغربي إنّ الاحتلال شنّ غارة على بلدة مشغرة، واستهدف أيضاً بلدتي يحمر وسحمر.

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