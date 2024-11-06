٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85651038
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نائب رئيس الجمهورية: سيتم تقديم الدعم بشكل خاص للشركات المعرفية الناشطة في مجال الأقمار الصناعية والفضاء

٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٥٢ ص
رمز الخبر: 85651038
نائب رئيس الجمهورية: سيتم تقديم الدعم بشكل خاص للشركات المعرفية الناشطة في مجال الأقمار الصناعية والفضاء

طهران / 6 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اشار نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي حسين افشين، إلى دعم هذه الدائرة لإنتاج القمرين الصناعيين "هدهد" و"كوثر" من قبل شركة معرفية في البلاد، مؤكدا على تقديم الدعم الخاص للشركات التكنولوجية في القطاع الخاص الناشطة في مجال الفضاء.

وهنأ أفشين، في تصريح له  بنجاح اطلاق ووضع القمرين الصناعيين الايرانيين "هدهد" و"كوثر" في مدار 500 كيلومتر، يوم الثلاثاء ، بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة فوستوتشني الفضائية بروسيا وقال: بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والاسناد المعنوي للشركات المعرفية الناشطة في هذا المجال ومنح التسهيلات المختلفة في مجال الحصول على تراخيص التشغيل من وزارة الصناعة وشؤون الجمارك، فقد قدمت الدعم منذ البدء بمشروع بناء القمر الصناعي "كوثر" ومن ثم القمر الصناعي "هدهد".

وتم  إطلاق القمرين الصناعيين "كوثر" و"هدهد" بواسطة مركبة الإطلاق سويوز من قاعدة "فوستوتشني" الروسية في الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء ، وتم وضعهما في المدار 500 كم بنجاح بعد الظهر.

وبعد تواجدهما في المدار لبضع ساعات، أرسل هذان القمران الصناعيان إشاراتها الأولى إلى الأرض، مما يدل على سلامة ادائهما.

وارسل القمر الصناعي "هدهد" ومن ثم القمر "كوثر" اولى اشاراتهما الى الارض مساء الثلاثاء.

انتهى ** 2342

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