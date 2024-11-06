٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٩ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85651525
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السفارة الإيرانية في لبنان

الشهید نصر الله أسهم في تحويل المقاومة إلى درع يحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية

٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٩ م
رمز الخبر: 85651525
الشهید نصر الله أسهم في تحويل المقاومة إلى درع يحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية

طهران/ 6 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قالت السفارة الإيرانية في لبنان إن الشهید حسن نصر الله بفضل حكمته وشجاعته ورؤيته الثاقبة، أسهم في تحويل المقاومة إلى درع يحمي لبنان من الاعتداءات والمطامع الإسرائيلية.

وکتبت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، في رسالة نشرتها باللغة العربية على حسابها الرسمي علی منصة ایکس  اليوم الأربعاء: أربعون يومًا على شهادة دُرة لبنان الساطعة، سيد المقاومة، سماحة السيد حسن نصر الله.

وأضافت السفارة : هذا القائد العظيم الذي زرع فكرًا لا يموت وألهم أجيالًا من المقاومين الشرفاء، فأصبح رمزًا للعزة والثبات. بفضل حكمته وشجاعته ورؤيته الثاقبة، أسهم في تحويل المقاومة إلى درع يحمي لبنان من الاعتداءات والمطامع الإسرائيلية.

وتابعت: وقف سماحة السيد حسن نصر الله  إلى جانب شعبه في أحلك الظروف وكان عونا ونصيرا لقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة. إن دماء الأمين ستثمر بلا شك نصرًا مبينًا على يد المخلصين لهذا الطريق.

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