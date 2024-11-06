الشيخ نعيم قاسم : مستعدون لحرب استنزاف مهما طالت

وفي كلمة له اليوم الاربعاء لمناسبة مرور اربعين يوما على استشهاد سيد شهداء المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، تطرق الشيخ قاسم الى الواقع الحالي في لبنان، قائلا : (نحن) أمام حرب "إسرائيلية" عدوانية بدأت منذ شهر وعشرة أيام تقريبا، جاءت بعد حرب الإسناد التي نشأت بعد "طوفان الأقصى"، الذي أوجد مسارا منذ سنة يختلف تماما عن الواقع الذي كانت فيه المنطقة وكان فيه الكيان الإسرائيلي.

وتابع : في حرب الإسناد، عمل كل المحبين لفلسطين والمؤمنين بتحريرها أن يكونوا جنبا إلى جنب معها، ‫فلسطين التي أعطت في غزة أكثر من 43 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح مع كل الدمار والخراب والإجرام الذي ارتُكب بحقها ولكنها عصيّة واقفة ثابتة جامدة وستنتصر إن شاء الله تعالى”.

ووجه الشيخ قاسم التحية لكل جبهات المقاومة من اليمن إلى العراق إلى لبنان وايضا ايران؛ مؤكدا “على رأس هؤلاء جميعا، احيي الدعم الكبير للجمهورية الإسلامية المباركة والحرس الثوري الإسلامي الذين قدموا في سبيل نصرة فلسطين، وهؤلاء عظماء في عطاءاتهم وسيُسجل التاريخ. ”

وتساءل الامين العام لحزب الله، "نتنياهو ‫يقول إنني لا أحدد موعدا لنهاية الحرب، لكنني أضع أهدافا واضحة للانتصار فيها؛ ‫ما هي أهدافه؟ في الكلمة نفسها بعد أن التقى هوكشتاين وخطب في الناس قال “إننا نغير وجه الشرق الأوسط”.

واستطرد قائلا : ‫إذاً نتنياهو أمام مشروع كبير جدا يتخطى غزة وفلسطين ولبنان إلى الشرق الأوسط؛ ‫ما هي خطوات هذا المشروع من خلال الحرب على لبنان؟؛ ‫هناك ثلاث خطوات.

واكمل الشيخ قاسم متحدثاً عن خطوات نتنياهو، "‫الخطوة الأولى إنهاء وجود حزب الله، ‫الخطوة الثانية احتلال لبنان ولو عن بعد في الجو والتهديد وجعل لبنان شبيه بالضفة الغربية، ‫ثالثا العمل على خارطة الشرق الأوسط. ‫هذه الخطوات أرادها نتنياهو وبدأ بحربه على لبنان لينجز الخطوة الأولى”.

كما اعلن عن استعداد حزب الله للحرب، وقال “نحن منذ سنة 2006 أي بعد عدوان تموز وبعد الوعد الصادق نستعد بكل أشكال الاستعداد تدريبًا وتسليحًا وعديدًا وإمكانات في المجالات المختلفة لأننا نتوقع هذه النتيجة التي وصلنا إليها”.

وتابع الامين العام لحزب الله : ان العدو الاسرائيلي توقع القضاء على حزب الله باستهداف قادته وهو لم يعلم أنه يواجه حزبًا ومقاومة لديها ثلاثة عوامل قوة أساسية وهي العقيدة والمقاومون والاستعدادات.

واوضح : توقع العدو أن ينهي المرحلة الأولى، يعني إنهاء حزب الله، بعملية البايجر واللاسلكي واغتيال القيادات وعلى رأسهم سماحة الأمين العام ‫السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه)، وهذا ما يمكن أن يسهّل عليه أن يجتاح لبنان، ‫ولذلك أحضر خمس فرق على الحدود مؤلفة من خمسة وستين ألف من الجنود والضباط، على قاعدة أن يدخلوا إلى لبنان؛ مؤكدا بان “العدو لم يلتفت ولم يعرف أنه يواجه حزبًا ويواجه مقاومة لديها ثلاثة عوامل قوة أساسية، ‫يجب ان يضعها نصب عينيه، أولا المقاومون والحزب يحملون عقيدة إسلامية صلبة راسخة تجعلهم يقفون مع الحق والثبات والتحرير والاستقلال والعزة والكرامة بشكل لا يمكن أن يزعزهم شيء، هذه ‫العقيدة الموجودة”.

واضاف الشيخ قاسم : ثانيا، المقاومون في هذا الحزب أعاروا جماجمهم لله، لا يبحثون عن الدنيا، يعرفون أن نجاحهم في الدنيا قبل الآخرة أن يكونوا مقاومين في مواجهة الاحتلال.

وتحدث عن الاستشهاديين والمفهوم الخاطئ تجاههم، موضحا بان “كل المقاومين عندنا هم استشهاديون، ولكن يوجد خلل وخطأ عند الكثيرين فهم يعتبرون أن الاستشهادي يريد الذهاب إلى الموت، وهو غير صحيح، ‫فالاستشهادي هو الذي لا يهاب الموت ولا يخاف الموت، ‫هذا هو الاستشهادي”.

ومضى الى القول : لذلك اليوم المرابطين على الحدود، هل تراهم يكشفون صدورهم من أجل أن يقتلهم الإسرائيلي حتى يذهبوا إلى الله تعالى؟ ‫لا أبدا، هم يقتلون ويقاتلون ويصمدون ويحرصون على إيقاع الخسائر وأن يبقوا على قيد الحياة. ‫إذاً كيف يكونون استشهاديين؟ هم لا يهابون ولا يخافون. بل يتمنون على الله تعالى أن يأتي أجلهم وهم في الميدان وهم في المعركة. ‫هذا هو الاستشهادي.

وصرح الامين العام لحزب الله، أن “عامل القوة الثالث هو الاستعدادات التي هيئناها من إمكانات وسلاح وقدرات وتدريب، ‫وبالتالي أصبحنا أمام ثلاثة عوامل قوة تعطي مقومات الحياة العزيزة”.

ولفت الى، ان "توقف الحرب الاسرائيلية على لبنان مرتبطة بأمرين وهما الميدان والجبهة الداخلية الاسرائيلية. واكد انه لا يوجد مكان في الكيان الإسرائيلي ممنوع على طائرات أو صواريخ حزب الله"؛ معلنا ان “الأيام آتية، والأيام الماضية كانت نموذجا.”

واضاف “متى تتوقف هذه الحرب العدوانية؟ بوضوح كامل اقول لكم أن أمراً واحداً فقط هو الذي يوقف هذه الحرب العدوانية، وهو الميدان بقسميه، ‫الحدود ومواجهة المقاومين للجيش الإسرائيلي على الحدود، والثاني هو الجبهة الداخلية وأن تصل إليها الصواريخ والطائرات حتى تدفع ثمناً حقيقياً ‫وتعلم أن هذه الحرب ليست حرباً قابلة لأن ينجح فيها الإسرائيلي”.

واستدرك قائلا، “أطمئنكم، بالنسبة للحدود، يوجد لدينا عشرات الآلاف من المجاهدين المقاومين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثباب. طبعاً لا يوجد عشرات الآلاف الان على الحدود، لكن يوجد بدائل كثيرة، والعديد الموجود هو ما تتحمله جبهة الحدود، و‫الإمكانات متوفرة، سواء في المخازن أو أماكن التموضع وكذلك بطرق متعددة. لا تخافوا على الإمكانات، ‫الحمد لله، هي موجودة وقابلة لأن تمدنا لفترة طويلة إن شاء الله تعالى”.

واعتبر قاسم، ان “‫الأمر الثاني بالنسبة للجبهة الداخلية، هو انه ستصرخ إسرائيل، من الصواريخ والطائرات، ‫وبالتالي لا يوجد مكان في الكيان ممنوع على الطائرات أو الصواريخ"؛ مردفا، “‫على كل حال، الأيام آتية، والأيام الماضية كانت نموذج، والذي سيحصل سيكون أكثر فأكثر”.

وأعلن الامين العام لحزب الله، ان الحزب لن يبني توقع وقف العدوان على حراك سياسي، ‫ولن يستجدي لإيقاف العدوان، مضيفا : بالنسبة إلينا خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه.

واضاف، “‫نحن لن نبني توقع وقف العدوان على حراك سياسي، ‫ولن نستجدي لإيقاف العدوان، سنجعل العدو هو الذي يسعى إلى المطالبة بوقف العدوان، لأن كل العوامل الأخرى مع اندفاعات نتنياهو ومع اعتقاده أنه يستطيع ان يحقق شيء لا تنفع”.

وفي اشارة الى الانتخابات الأمريكية، ‫اكد الشيخ قاسم، "نحن لا نبني على هذه الانتخابات سواء نجحت كامالا هاريس أو نجح دونالد ترامب، لا يوجد لهم قيمة عندنا، ولا نعول على الحراك السياسي العام، ‫ولا نعول على أن نتنياهو اكتفى ببعض المكتسبات، كلا، اننا سنعول على الميدان، ‫وسنجعل نتنياهو يدرك تماماً أنه في الميدان خاسر وليس رابحاً، وهذه الخسارة ستمنعه من تحقيق أهدافه".

واردف “نحن بالنسبة إلينا كحزب الله، كمقاومة، خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه، مردفا "حتى الان على الجبهة الأمامية لم يستطيع تحقيق ما يريد، و‫بالاعتداء على الناس لم يستطيع تحقيق ما يريد، محاولة التهجير والنزوح من أجل أن يضغط من خلال الناس علينا ‫لم ينجح به لأن هؤلاء الناسيعشقون المقاومة، أولادهم مقاومة، أرواحهم مقاومة، ‫بيوتهم مقاومة، مستقبلهم مقاومة”.

وصرح الامين العام لحزب الله، “العدو حاول أن يقوم بفتنة بين النازحين والمستقبلين، ‫ولكنه فشل ايضا، لأن المستقبلين أيضا يدركون أن الخطر ليس على النازحين فقط، ليس على المقاومة فقط، الخطر على كل لبنان، ‫ولذلك هذا التفاعل أنا اعتبره جزء لا يتجزأ من المقاومة”.

وتابع قائلا، ان “النازح الآن في الموقع المقاوم، ‫مستقبل النازح من الجمعيات والمؤسسات والطوائف والبلدات المختلفة والشخصيات، ‫كلهم يساهمون في المقاومة، لأن هذا جزء من حماية الظهر أثناء المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي”.

كما ‫تحدث الامين العام لحزب الله، عن قوة المقاومة، معتبرا انها قوية بقوة استمرارها وبقوة الإرادة والمواجهة؛ واضاف “قوة المقاومة، اذا كانت المقاومة هي يعني ذلك أنها لا تُصاب ولا تُضرب ولا تتأذى، او لا يتأذى الناس، هذا خطأ”.

وصرح بان لدى حزب الله عامل هام وقوي يمنعه من السقوط وهم المقاومون الذين اقسموا على تحرير الوطن وعدم البيعة لاي كان، فاما النصر او الشهادة.

واضاف “‫النتيجة انه ليس في قاموسنا إلا الرأس المرفوع والانتصار للمقاومة، ‫مع هؤلاء المقاومين الشرفاء الأبطال، الذين سجدوا لله ولن يسجدوا لأحد على الإطلاق في هذا العالم، ‫والاستشهاديون الذين باعوا جماجمهم وأنفسهم لله تعالى، لا يمكن إلا أن ينتصروا، هؤلاء سيبقون في الميدان”.

وتابع الشيخ قاسم : ان الثمن الغالي من الدماء والشهداء وصمود المقاومة والناس، أقل من ثمن الاستسلام والخضوع؛ مؤكدا بانه “‫ليس في قاموسنا إلا في الصبر والتحمل والبقاء في الميدان حتى النصر”؛ وأوضح “الثمن الغالي من الدماء والشهداء وصمود المقاومة والناس، هذا الثمن لابد من دفعه من أجل أن نصل إلى الانتصار، ‫وتأكدوا انه على عظمته فهو أقل من ثمن الاستسلام والخضوع، وهذا الاستسلام والخضوع لا يوجد عندنا بل عند غيرنا، ‫لكن نحن في هذا الاتجاه”.

وقال، بانه “ليس في قاموسنا إلا استمرار المقاومة، ‫كبيرنا وصغيرنا، استمعوا للمقابلات مع الاطفال ذكورا واناثاً، هم يرعبون العدو الاسرائيلي بكلامهم، فهم باعمارهم الصغيرة جدا، ومنهم عمره 5 سنوات ومنهم عشر سنوات، يتكلمون عن المقاومة والقوة والاستعداد والتحمل، ‫وانهم سينتصرون على إسرائيل، هذا يعني أن ما هو في داخلهم قوة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الانتصار”.

واستطرد، “‫ليس في قاموسنا إلا في الصبر والتحمل والبقاء في الميدان حتى النصر، لا يمكن أن نهزم، ‫والحق معنا، والأرض لنا، والله معنا، ” إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ “، هذا وعد الله عز وجل لنا”.

وقال الامين العام لحزب الله : ان السيد حسن نصرالله نال بشهادته أرفع الأوسمة، وسام فاتح عصر الانتصارات وفاتح طريق القدس؛ مضيفا “‫لقد حاز أرفع الأوسمة وأعلاها وأرفع ما في الأوسمة، ‫وسام قائد المقاومة في المنطقة، وسام حبيب المجاهدين المقاومين والكبار والصغار وأحرار العالم، وسام عشق الحسين سلام الله تعالى عليه وعلى طريقه ونهجه، وسام ابن الولاية المتفاني فيها إلى آخر الطريق، ‫وسام والد الشهيد هادي، وسام شهيد الأمة سيد شهداء الأمة وهذا أرفع الأوسمة، وسام فاتح عصر الانتصارات وفاتح طريق القدس”.

وتابع موجها كلامه للسيد نصرالله “‫يا قائدنا، أنا أعلم أنك تأنس بأن نذكر أحبتك المباشرين الذي كانوا معك والذين استشهدوا معك وفي هذا الطريق، ‫وعلى رأسهم السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه أميننا العام السابق، ‫وسماحة السيد هاشم صفي الدين القائد الكبير وهو رفيق دربك واليد اليمنى التي كانت إلى جانبك، ‫والحاج عماد مغنية قائد الانتصارين، والسيد مصطفى بدر الدين، والسيد فؤاد شكر والحاج إبراهيم عقيل والحاج علي كركي والحاج حسان اللقيس والشيخ راغب حرب والشيخ نبيل قاووق، ‫وكل القادة والمجاهدين والشهداء”.

واكمل “هؤلاء جميعا إخوتك وأبناؤك وأحبتك، في ذكراك نرسل لهم التحايا ونسأل الله تعالى لهم جميعا وأنت على رأسهم علوّ المقام والدرجات”.

وصرح الشيخ قاسم، “‫نحن اليوم في ذكرى أربعين سيد شهداء الأمة سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه”، مردفا : في هذه الذكرى نتذكر قول الله تعالى، [بسم الله الرحمن الرحيم - قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ].

مضى الى القول، “‫الحمد لله الفوز دائما للمؤمنين بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة؛ ‫سيدنا وقائدنا سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه، نموذج للسيد الجليل القائد الذي مضى في سبيل الله تعالى وأعطى هذه العطاءات الكبيرة”.

وأضاف : ان الشهيد السيد نصرالله هو قائد قدوة، مربّ ملهم، شجاع مقدام، علم في مدرسة الولاية، راية لتحرير فلسطين، ‫كلماته نور هداية، مواقفه نهج الحياة العزيزة، سكن ‫القلوب في أصقاع الأرض كرمز للمقاومة. ‫عرّفه إمامنا القائد الإمام الخامنئي دام ظله بأن قال عنه “هو لا مثيل له”، ‫وهذا تعريف عظيم. الشيخ قاسم: بنى سيدنا حزبًا مقاومًا والمقاومة فيه أساس متين والمقاومة ستكبر

وشدد الشيخ قاسم على، أن السيد نصرالله “بنى حزبًا مقاومًا على ثوابت الإسلام المحمدي الأصيل، ‫منهجه منهج الولاية كجزء من الإيمان وحياة الاستقامة. ‫بنى حزبًا يجمع شرائح المجتمع بأسرها”، مؤكداً أن ان حزب الله “هو حزب الكبار والصغار والنساء والشيوخ والعجزة، هو حزب الأحرار والمقاومين والشرفاء، ‫هو حزب المثقفين والعاملين وكل شخص يمكن أن يكون جزءا لا يتجزأ من هذا الحزب الذي بناه هذا القائد العظيم”.

وأوضح قائلا : هو حزب يقاوم ويعمل لبناء الوطن، يقاوم في مواجهة العدو الإسرائيلي، ‫ويعمل لبناء الوطن في الواقع السياسي الداخلي، ‫وفي كل المؤسسات التي ترتبط بهذا الواقع”. واعتبر ان حزب الله “حزب له هيكلية منظمة وامتداد في كل الميادين، ‫الثقافية والسياسية والجهادية والاجتماعية والتربوية والاستشفائية. في كل الميادين هذا الحزب الذي بناه يعمل.

وختم الامين العام لحزب الله، “المقاومة في هذا الحزب أساس متين عدداً وقوةً وتخصصاً وإيماناً وشجاعةً وتحدياً لأعتى الأعداء.. السيد نصرالله أحيانا في حياته وأحيانا في مماته، وسيبقى حياً في شهادته؛ [وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ]، السيد نصر ‫سيستمر معنا ونستمر معه وستبقى المقاومة وتكبر وتكبر.

انتهى ** ح ع

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المصدر / المنار