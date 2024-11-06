لجان المقاومة في فلسطين : الجمهوري والديمقراطي وجهان متطابقان في تكريس حروب الإبادة

وأكّدت اللجان، في بيان لها عقب الاعلان عن فوز مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" في سباق الانتخابات الرئاسية الامريكية، أنّ "الولايات المتحدة عدوّة الشعوب"، وأنها أيضاً "عنوان للطغيان والاستكبار وتحكم العالم بالحديد والنار وتشعل الحروب ونيران الحقد على امتداد المعمورة كلها".

واشارت إلى، أنّ "أميركا بمكوناتها وأحزابها ومجالسها كافةً تقف وراء الدعم للجيش الإسرائيلي بكلّ أنواع القذائف والصواريخ والأسلحة المدمرة التي تفتك بأهلنا في فلسطين ولبنان".

وشدد هذا البيان على، أنّ "الشعب الفلسطيني لا يراهن إلّا على صموده وبسالة مقاومته ودعم محور المقاومة وأحرار الأمة والعالم في التصدي لحرب الإبادة والمذابح التي يتعرّض لها".

تجدر الإشارة إلى، أنّ "النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، أظهرت فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في السباق الانتخابي، بحصوله على 277 صوتاً في المجمع الانتخابي، مقابل 224 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ليصبح بذلك الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية.

انتهی**2054

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المصدر / موقع العهد الإخباري