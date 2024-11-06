٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٤٧ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85652023
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مجلس خبراء القيادة يؤكد دعمه للرد الإیراني على الکیان الصهيوني

٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٤٧ م
رمز الخبر: 85652023
مجلس خبراء القيادة يؤكد دعمه للرد الإیراني على الکیان الصهيوني

طهران/6 تشرین الثاني/نوفمبر/ارنا- في البيان الختامي لاجتماع مجلس خبراء القيادة بنسخته الرسمية الثانية، أعلن أعضاء المجلس بأنهم يؤيدون رد إيران المجدد على الکیان الصهيوني.

وأدان أعضاء مجلس خبراء القيادة في ايران، سلوك الکیان الصهيوني في مهاجمة بعض الأهداف العسكرية للبلاد، واكدوا : استنادا إلى القانون والمعاییر الدولية، تحتفظ الجمهورية الإسلامية بحق الدفاع المشروع في الرد على الکیان الصهيوني البغيض.

ودعا أعضاء مجلس خبراء القيادة، عبر بيانهم، الى استمرار المساعدات الانسانية للشعبين الفلسطيني واللبناني المظلومين.

کما جاء في بیان المجلس : ينبغي لبعض الدول الإسلامية، أن تعي بأن الكيان الصهيوني لن يرحم أي مسلم إذا سنحت له الفرصة، ولن يمكن التغلب على هذا الكيان الجزار إلا في ظل وحدة الشعوب المسلمة.

انتهی**2054 / ح ع **

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