السفير الايراني في بكين : طهران ترغب في تطوير التعاون التقني وزيادة صادراتها الى الصين

وافادت ارنا، ان تصريحات "السفير بختيار" جاءت اليوم الاربعاء، خلال حفل تدشين الجناح الايراني في معرض الصين الدولي للاستيراد، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والتقنية والعلمية في ايران.

ولفت، بان معاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئيس الجمهورية الاسلامية تولت مسؤولية تنظيم الجناح الايراني في اطار المعرض الصيني الدولي للاستيراد (CIIE)، لتبيين الجانب المزدهر في ايران وبما يؤدي الى مزيد من التعاون الوثيق بين البلدين.

كما اشار السفير الايراني في بكين، الى مشروع "الحزام الواحد الطريق الواحد" ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين ايران والصين؛ مبينا ان هذا المشروع يتيح ارضية مواتية للتعاون التقني الثنائي والارتقاء بجودة السلع الوطنية وتطوير الاستفادة من البيئة والحفاظ عليها.

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