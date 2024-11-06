٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85652067
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خلال حديثه الهاتفي مع وزيرة خارجية فنلندا؛

عراقجي ياسف لتقاعس الاتحاد الاوروبي امام جرائم الكيان الصهيوني

٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:١٦ م
رمز الخبر: 85652067
عراقجي ياسف لتقاعس الاتحاد الاوروبي امام جرائم الكيان الصهيوني

طهران / 6 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا -عبر وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، عن اسفه بسبب لا مبالاة وتقاعس الاتحاد الاوروبي في اتخاد اجراء مؤثر قبال انتتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين؛ وذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الاربعاء بينه ونظيرته الفنلندية "الينا فالتونين".

وافادت ارنا، ان عراقجي هنأ السيدة فالتونين لقاء تسملها حقيبة الخارجية في حكومة فنلندا؛ كما ناقش معها الوضع الاقليمي الراهن والتطورات الدولية والعلاقات بين طهران وهلسنكي.

كما نوه وزير الخارجية الى تاريخ الشعب الايراني المنادين بالسلام، قائلا : ان جذور الازمة في المنطقة تعود الى النزعات العدوانية وجرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

من جانبها، اعربت وزيرة الخارجية الفنلندية عن قلقها تجاه الكوارث الانسانية في المنطقة؛ متطلعة الى ارساء السلام والاستقرار الاقليميين في اقرب وقت ممكن.

وقالت فالتونين خلال مباحثاتها الهاتفية مع وزير الخارجية الايراني : ان الحدّ من العنف رهن بمواصلة الحوار والمشاورات بين الاطراف جميعا.

وفي ختام هذا الاتصال، اكد وزيرا خارجية ايران وفنلدنا على استمرار المباحثات بهدف توسيع العلاقات الثنائية وتطوير التعاون القنصلي المشترك.

انتهى ** ح ع

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